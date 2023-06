МКБ утвердил новую редакцию Порядка обслуживания клиентов банка на финансовых рынках

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Московский кредитный банк (МКБ) сообщает о вступлении в действие с 01.07.2023 г. новой редакции Порядка обслуживания клиентов банка на финансовых рынках. Текст Порядка в новой редакции размещен на сайте банка в разделе «Брокерское обслуживание».

Новая редакция порядка подготовлена в целях совершенствования предоставляемых Банком услуг, оказываемых клиентам Банка на финансовых рынках.

В порядок внесены следующие изменения:

– удалено разделение на Специальные торговые счета №1 и №2 в связи с введением категорий клиентов;

– введено определение трех категорий клиентов в зависимости от наличия/согласия клиента на использование его активов;

– добавлено описание прав Банка в связи с введением категоризации клиентов;

– в раздел 38 добавлена информация про риски использования Банком в своих интересах ценных бумаг клиента;

– в ЗОПы (приложения 1) внесена возможность выбора категории клиента;

– актуализированы тарифы на предоставление Банком услуг на финансовых рынках (Приложения 15);

– добавлено Заявление о выборе категории Клиента (Приложение 29);

– добавлено Уведомление о рисках использования Банком в своих интересах Ценных бумаг Клиента (Приложение 30);

– добавлено Уведомление о праве Клиента подать заявление об отказе от предоставления Банку права использования в своих интересах Ценных бумаг (Приложение 31).

