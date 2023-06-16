МКБ утвердил новую редакцию Порядка обслуживания клиентов банка на финансовых рынках

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –
Московский кредитный банк (МКБ) сообщает о вступлении в действие с 01.07.2023 г. новой редакции Порядка обслуживания клиентов банка на финансовых рынках. Текст Порядка в новой редакции размещен на сайте банка в разделе «Брокерское обслуживание».
Новая редакция порядка подготовлена в целях совершенствования предоставляемых Банком услуг, оказываемых клиентам Банка на финансовых рынках.
В порядок внесены следующие изменения:
– удалено разделение на Специальные торговые счета №1 и №2 в связи с введением категорий клиентов;
– введено определение трех категорий клиентов в зависимости от наличия/согласия клиента на использование его активов;
– добавлено описание прав Банка в связи с введением категоризации клиентов;
– в раздел 38 добавлена информация про риски использования Банком в своих интересах ценных бумаг клиента;
– в ЗОПы (приложения 1) внесена возможность выбора категории клиента;
– актуализированы тарифы на предоставление Банком услуг на финансовых рынках (Приложения 15);
– добавлено Заявление о выборе категории Клиента (Приложение 29);
– добавлено Уведомление о рисках использования Банком в своих интересах Ценных бумаг Клиента (Приложение 30);
– добавлено Уведомление о праве Клиента подать заявление об отказе от предоставления Банку права использования в своих интересах Ценных бумаг (Приложение 31).
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