МКБ представляет новые категории повышенного кешбэка в программе «МКБ Бонус» по итогам голосования клиентов банка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Московский кредитный банк (МКБ) представляет новые категории «МКБ Бонус», которые с 17 июня будут доступны для выбора клиентам банка в мобильном приложении или интернет-банке «МКБ Онлайн» – они будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2023 года включительно. В этот раз МКБ решил прислушаться к пожеланиям своих клиентов и провел опрос в телеграм-канале, где клиенты выбрали наиболее предпочтительные категории повышенного кешбэка на III квартал 2023 года.

Участники программы смогут получить до 7% кешбэка при оплате на АЗС «Газпромнефть», за оплату стоматологических услуг, за походы в кино и театр, поездки на такси и каршеринге и другие покупки. В разгар лета помимо кешбэка в традиционной категории «МКБ Travel» есть возможность получить дополнительные баллы «МКБ Бонус» за покупку туров и экскурсий. Также можно выбрать категорию «1% на все покупки», чтобы получать кешбэк с покупок, которые не входят в категории повышенного кешбэка.

Кроме того, при соблюдении условий по наличию банковских продуктов, клиенты могут получать кешбэк за оплату товаров в аптеках (для держателей пенсионной карты «Мудрость»), покупку ювелирных изделий (для клиентов МКБ Private banking) и оплату в кафе и ресторанах (для клиентов МКБ Премиум и МКБ Private banking).

Клиенты МКБ по программе лояльности банка могут вернуть до 7% баллами от суммы в чеке за покупки в выбранных категориях. Накопленные баллы можно компенсировать по ставке 1 балл = 1 рубль. Полный список категорий повышенного кешбэка «МКБ Бонус» доступен на сайте банка и в мобильном приложении.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI