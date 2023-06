МКБ и VK начали сотрудничать в сфере финтеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московский кредитный банк (МКБ) и VK подписали меморандум о развитии стратегического сотрудничества в сфере информационных технологий на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Партнеры планируют разрабатывать, внедрять и продвигать совместные цифровые продукты, в том числе ассистенты на базе ИИ, ML-сервисы предиктивной аналитики, инфраструктурные, платформенные облачные решения и программное обеспечение для бизнеса.

Соглашение будет действовать три года с момента подписания документа. Для координации взаимодействия сторон будут созданы рабочие группы по ключевым направлениям партнерства.

