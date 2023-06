Михаил Федорук: «Разработка и обновление учебных программ – это процесс, который идет постоянно, и развитие инфраструктуры никак его не тормозит, наоборот, придает новые возможности»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Недавно ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук пообщался с корреспондентом издания «Континент Сибирь» и рассказал, как инфраструктурные объекты влияют на качество образования в НГУ. Приведем несколько тезисов из материала (с полным интервью можно ознакомиться по ссылке).

Строительство новых научных корпусов позволит университету быть самостоятельным актором исследовательского процесса. Хотя НГУ должен и планирует оставаться главным поставщиком кадров для науки, в том числе для институтов Сибирского отделения РАН и R&D-подразделений высокотехнологичных компаний, собственная наука университету просто необходима. И движение в сторону разработки собственных новых технологий для технологического лидерства страны должно ускориться вместе с вводом научно-исследовательской части кампуса мирового уровня НГУ.

Непосредственно к научной части кампуса относятся здания второй очереди строительства: корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, отапливаемым переходом и научной библиотекой нового типа, научно-исследовательский центр и учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ. Подробнее об актуальном статусе работ – в разделе «Строительство кампуса мирового уровня» на сайте НГУ.

Разработка и обновление учебных программ – это процесс, который идет постоянно, и развитие инфраструктуры придает ему новые возможности. По словам Михаила Федорука, строительство научно-исследовательского центра и корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром позволит заметно усилить научно-исследовательскую и технологически-инновационную деятельность студентов НГУ. По планам, около 400 студентов будут ежегодно проходить практику в этом центре, а уже действующие структуры – Центр компетенций по новым функциональным материалам, Передовая инженерная школа, молодежные лаборатории – увеличат свои возможности, в том числе для расширения. В совокупности это приведет к повышению качества образования, поскольку поможет талантливой молодежи раскрыть творческий и научный потенциал и выйти из стен университета более подготовленными к профессиональной деятельности.

Напомним, что о планах открытия новых образовательных программ «Медицинская кибернетика» и «Фармация» в связи со строительством новых научных и учебных корпусов НГУ ранее говорил директор Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ Андрей Покровский.

