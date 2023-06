Минэкономразвития на ПМЭФ запустило меры господдержки в новых российских регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

июня на площадке ПМЭФ глава Минэкономразвития России Максим Решетников и председатель банка ПСБ Петр Фрадков подписали соглашение о запуске льготных кредитов для предпринимателей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Льготное кредитование станет первым этапом из запускаемых в новых регионах мер господдержки малого и среднего бизнеса.

По условиям программы МСП новых регионов смогут получить кредит на любые цели бизнеса до 50 млн рублей по ставке не выше 10% годовых. Срок кредита — до 3 лет. «Зонтичное поручительство «Корпорации МСП» позволяет претендовать на кредит даже тем предпринимателям, у которых недостаточно собственного имущества для банковского обеспечения, так как покрывает до половины суммы договора», — отметил Максим Решетников.

«ПСБ планирует выдать предпринимателям новых регионов России порядка 2 млрд рублей кредитов по льготным ставкам. Таким образом, финансирование по пониженным ставкам получат несколько сотен компаний, которые работают в различных отраслях, поддерживая местную экономику и внося свой вклад не только в восстановление регионов, но и получая фундамент для собственного процветания. Кредитование на комфортных условиях, предлагаемое ПСБ, Минэкономразвития и Корпорацией МСП, обеспечит дополнительный импульс для таких сфер деятельности, как розничная и оптовая торговля, строительство, производство, логистика, медицина, образование, и других жизненно важных направлений деятельности малого и среднего бизнеса», — сказал Петр Фрадков.

Следующим шагом по формированию комплекса мер господдержки для МСП в новых регионах станет льготный лизинг. Его во всех 4 субъектах планируется запустить уже в июле. Оператором программы выступит Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Республиканская лизинговая компания». Планируется, что процентные ставки по льготному лизингу для оборудования российского производства составят не более 6 % годовых и не более 8 % годовых для иностранного.

Также осенью текущего года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начнут работу центры «Мой бизнес», где предприниматели смогут пройти обучение основам российского законодательства, получить консультации по вопросам начала предпринимательской деятельности, услуги по продвижению и сбыту продукции и т.д. Также в регионах будут созданы региональные гарантийные и государственные микрофинансовые организации. Это позволит предпринимателям получать льготные микрозаймы и поручительства для привлечения кредитных средств.

На создание инфраструктуры поддержки МСП в новых субъектах РФ Правительство направило 1 млрд рублей. Финансирование выделяется за счет перераспределения средств национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

