МГУ и РФС подписали соглашение о сотрудничестве

16 июня на полях Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова и Российским футбольным союзом. Подписи под документом поставили ректор МГУ академик В.А. Садовничий и президент РФС А.В. Дюков.

Цель подписанного соглашения – развитие и повышение уровня кадрового потенциала и резерва российского футбола, добровольческой (волонтерской) деятельности, а также формирование базы для проведения научно-исследовательских работ в сфере футбола по всей стране. Документ предполагает взаимодействие по ряду направлений, среди которых – участие в разработке и реализации образовательных программ, организация и проведения различных образовательных и научно-методических мероприятий с целью обмена опытом и повышения профессиональной квалификации специалистов по виду спорта футбол, научно-исследовательская деятельность в интересах развития футбола в Российской Федерации, популяризация и развитие студенческого футбола, возможность обучения работников федерации по дополнительным образовательным программам.

В.А. Садовничий, ректор МГУ имени М.В.Ломоносова: «Расширение сотрудничества ведущего университета страны и Российского футбольного союза позволит подойти системно к работе по научному обеспечению развития футбольного движения и как спорта высших достижений, и как массового спорта. В рамках долины МГУ, научно-технологического центра, создается спортивный кластер мирового уровня. Наши ученые располагают огромными знаниями о человеке, которые позволяют более эффективно строить тренировочный процесс, готовить к выступлениям и национальную сборную, и команды профессиональных лиг. Мы также надеемся, что лучшие умы страны и фундаментальный подход к образованию помогут в подготовке профессиональных управленческо-административных кадров в сфере футбола. В свою очередь, рассчитываем использовать потенциал РФС для развития студенческого спорта, добровольческой деятельности в сфере футбола и вовлечения обучающихся университета в организацию спортивных мероприятий союза».

А.В. Дюков, президент РФС: «МГУ – старейший классический вуз страны, который успешно объединяет традиционный подход к образованию с современными научно-исследовательскими методами. Мы не сомневаемся, что научно-технологический центр МГУ поможет продвинуть вперед нашу науку, в том числе спортивную, и позволит обновить подход к образованию управленческо-административных кадров. Уверен, наше сотрудничество принесет пользу и РФС, и МГУ, и всему российскому футболу».

РФС отдельно работает над совершенствованием системы организации студенческого футбола не только на уровне соревнований с участием команд студентов и назначения молодых арбитров, проходящих подготовку в системе Академии РФС, но и формирует площадку для стажировки будущих специалистов, которые пробуют себя в качестве организаторов матчей по различным менеджерским направлениям (делегаты, маркетологи, пресс-атташе, др.).

Отдельный интерес представляет направление организации совместной научно-исследовательской деятельности, что особенно актуально в связи с развитием Долины МГУ, в которой запущено спортивное направление, готовое удовлетворять потребности спортивных федераций в вопросах научных исследований и современных технических разработок.

Российским футбольным союзом были определены несколько тем исследовательских работ, проведение которых на данный момент соответствует целям и потребностям РФС в образовательной сфере, а также в области формирования кадрового резерва и профессионального развития административно-управленческого персонала и тренерских кадров в российском футболе.

