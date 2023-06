Концепцию кампуса мирового уровня НГУ представят на ПМЭФ 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новосибирская делегация приступила к работе на Петербургском экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня. На стенде регионов Сибирского федерального округа «Большая Сибирь» область вновь презентует свои проекты, в том числе значимые для Новосибирской области объекты: новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Толмачево» имени А.И. Покрышкина и проект развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» с его флагманами – Центром коллективного пользования СКИФ и кампусом мирового уровня Новосибирского государственного университета.

В составе делегации работают губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель Губернатора Ирина Мануйлова, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов и другие официальные лица. Также от НГУ в ПМЭФ принимает участие директор Передовой инженерной школы «Когнитивная инженерия» Сергей Головин.

Подробнее о том, какие здания для НГУ и физико-математической школы возводятся в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты», а также актуальный статус строительных работ – в разделе «Строительство кампуса мирового уровня» на сайте НГУ.

Подготовлено по материалам пресс-службы правительства Новосибирской области

