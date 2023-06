Дмитрий Вольвач: темп исполнения интеграционных документов Союзного государства достаточно высокий

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума прошла дискуссия, посвященная экономической интеграции Белоруссии и России. В обсуждении приняли участие заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук и первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков. Модератором мероприятия выступил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. От Минэкономразвития России во встрече принял участие заместитель министра Дмитрий Вольвач.

В 2023 году завершается реализация 28 Союзных программ, обозначивших основные приоритеты экономической интеграции России и Беларуси на трехлетний период.

«На сегодняшний день темп исполнения интеграционных документов достаточно высокий. Выполнено 77 % мероприятий – 766 мероприятий из 993. Из 28 Союзных программ полностью реализованы мероприятия 10 программ, ещё 10 Союзных программ находятся в высокой степени готовности», – привёл данные Дмитрий Вольвач.

В процессе исполнения Союзных программ стороны провели колоссальную экспертную работу по внесению изменений в нормативную правовую базу обеих стран. Из 197 разработанных нормативно-правовых актов принято 134, в разработке находятся еще 64.

«В декабре 2021 года лидеры наших государств давали нам поручение через подписание интеграционного пакета из 28 союзных программ выйти на новый уровень интеграционных процессов, говорили о необходимости создания от Бреста до Владивостока единого экономического и правового пространства на два государства. На сегодняшний день нам удалось создать не только это, но и единое пространство доверия, в котором мы проводим согласованную внешнюю и оборонную политику для обеспечения стабильно развития нашего региона. Создаем максимально равные условия для наших компаний и граждан», – подчеркнул Дмитрий Вольвач.

Замминистра привел цифры, свидетельствующие о своевременно принятых решениях в вопросах наращивания российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества.

«Товарооборот по итогам 2022 года достиг рекордных значений, продемонстрировал рост на 13 %, а уже в первом квартале текущего года торговля выросла еще на 18,7 % по сравнению с 2022 годом», – отметил он.

Союзное государство замминистра назвал эталоном интеграции. Такого мнения придерживаются другие государства, участвующие в интеграционных объединениях, наряду с Россией. «Взаимодействие между нашими странами вышло на качественно новый уровень. Это уже иная экономика, иной уровень налогового и таможенного сотрудничества, информационного взаимодействия, иной уровень сотрудничества в промышленной, транспортной, банковской и других сферах. Контакты и связи налажены на всех уровнях взаимодействия наших правительств, ведомств и организаций», – отметил Дмитрий Вольвач.

В ходе своего выступления он также обратил внимание на совместную работу России и Белоруссии и на других международных площадках. «Буквально неделю назад состоялось значимое событие – мы подписали Соглашение о свободной торговле услугами, которое разрабатывалось на протяжении 11 лет. Новые договоренности дополнят действующие преференции по товарной торговле, стимулируют рост товарооборота между нашими странами в рамках СНГ», – напомнил замминистра.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Белоруссии в области импортозамещения и взаимодействия бизнес-сообществ двух стран, процесс укрепления кооперационных связей между предприятиями в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран. Оценили уровень обеспечения прозрачности системы налогового администрирования, а также роль образования и стартапов в укреплении технологического суверенитета Союзного государства.

В обсуждении приняли участие замминистра экономики Белоруссии Алеся Абраменко, замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Юлия Шепелева, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие спикеры.

