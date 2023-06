Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

По-настоящему летняя неделя подошла к концу, а это значит, что настало время нашей традиционной рубрики #ГУУговорит. Читаем и понимаем, что за 4 дня наши эксперты затронули темы всех времен и народов.

Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев стал гостем эфира канала 360, где поделился мнением об Украине, переписывании истории и отношениях с Западом. «Демократия не имеет никакого отношения к ситуации на Украине», – заметил эксперт. Также обсудили кино, литературу, образование, цифровые технологии и любовь к русскому языку. «Начинать наводить порядок надо с собственной головы. Если каждый этим займется, то мы увидим удивительные результаты», – подчеркнул эксперт. Смотрим, слушаем, осознаем.

Также Сергей Владимирович прокомментировал ситуацию, связанную с разливом реки Мацесты в Сочи, и рассказал о том, как власти справляются с последствиями непогоды. Эксперт отметил, что уже к вечеру 90% всех восстановительных работ в Сочи были завершены, потому что коммунальщики были готовы встретить стихию во всеоружии.

Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина порекомендовала выпускникам выбирать «профессии будущего» и руководствоваться личными навыками и стремлениями. Также по ее мнению, больше всего в современном мире ценятся «мягкие» навыки, в противовес «жестким». «Но главное для выпускника помнить, что никто не застрахован от ошибок», – поделилась эксперт.

Заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой предрек рост цен на товары параллельного импорта на 10-12% из-за недружественной позиции Казахстана по отношению к России. С 1 апреля в стране заработала система онлайн-отслеживания товаров, поставляемых в страну для последующего реэкспорта, что фактически перекрывает возможности параллельного импорта из Казахстана в Россию. По мнению эксперта, Казахстан и дальше будет маневрировать, дабы усидеть на двух стульях: Западу демонстрировать, что он не поддерживает параллельный импорт в РФ, а с Москвой поддерживать масштабные торгово-экономические связи.

Доцент кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Олег Яхшиян рассказал, как зарождался праздник День России и что он значит для россиян. По словам историка, этот день знаменует весь тысячелетний путь России.

Профессор кафедры экономики и управления в ТЭК ГУУ Владимир Линник оценил растущий интерес инвесторов к мусорным полигонам. «Если вспомнить, что в процессе разложения пищевых отходов выделяется метан, то все становится понятным», — считает он. По мнению эксперта, мусор может стать практически бесконечным источником энергии и материалов.

Доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор рассказала о том, что такое академический отпуск. По ее словам, во время академического отпуска обучающийся не посещает занятия и не сдает сессию, при этом оставаясь студентом своего университета. За ним сохраняются все его права, в том числе и бюджетное место, если он учился бесплатно. Однако студент перестает получать стипендию, за исключением социальной.

Доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ Людмила Самоделко рассказала о типах косвенных налогов, их отличии от прямых и порядке уплаты в 2023 году. Классическими косвенными налогами считаются НДС, акцизы, государственные пошлины и таможенные пошлины и сборы.

Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина назвала три причины, почему вопреки тренду на подорожание, сахар упал в цене на 5-7%. «Не стоит рассчитывать на долговременное падение цен», — предупредила специалист.

Эксперт ГУУ Игорь Поляченко написал колонку о вопросах, которые обсудят на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.По мнению эксперта, итоговая повестка саммита во многом будет зависеть от ситуации, складывающейся в зоне СВО, но уже понятно, что вопросы будут связаны со стремлением Запада добиться поражения России на поле боя.

Впереди жаркие выходные, выходим на улицу и не забываем головные уборы! Отличного отдыха.

