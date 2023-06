В Политехе прошло заседание Координационного совета Минобрнауки России по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки»

Source: MIL-OSI Russian Language News

15 июня в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялось расширенное заседание Координационного совета Минобрнауки России по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» (далее — Координационный совет). Мероприятие прошло в рамках деловой программы XXVI Петербургского международного экономического форума. Участники обсудили вопрос совершенствования модели системы инженерного образования России на основе Послания Президента Федеральному Собранию 2023 года.

Координационный совет является координационно-совещательным органом Министерства науки и высшего образования РФ. Главной его задачей является разработка предложений по вопросам развития инженерного образования России.

В заседании участвовали руководители и представители Совета Безопасности Российской Федерации, Государственной Думы, Минобороны России, ФСБ России, Минпромторга России, корпорации «Ростех», ПАО «КАМАЗ», РАН, университетов.

Заседание открыл председатель координационного совета, ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской. Андрей Иванович в приветственном слове поблагодарил собравшихся и обозначил главные вопросы для обсуждения.

Приветственную часть заседания открыла легенда отечественной космонавтики, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт, заместитель председатель комитета по обороне Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Светлана Савицкая. Светлана Евгеньевна поздравила Андрея Рудского с назначением на должность председателя Санкт-Петербургского отделения РАН и отметила, что Андрей Иванович стал достойным продолжателем дела Жореса Алфёрова. Далее она подробно остановилась на теме школьного образования, которое неразрывно связано с подготовкой будущих инженеров, и обратила внимание на необходимость широкой популяризации профессии инженера.

С приветствием выступил председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, который уверен, что успехи отечественной промышленности зависят прежде всего от достижений фундаментальной прикладной науки. Чтобы формировать завтрашний день, сегодня нужно решать вопрос, чтобы «высокобалльники» при поступлении в вузы выбирали естественно-научный блок, чтобы они оставались в профессии , — сказал Владимир Гутенёв.

Председатель комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев указал на необходимость переосмыслить приоритеты высшего образования. В частности, он сказал: Смысл высшего образования не сводится только к самореализации конкретных студентов или удовлетворению потребностей работодателей. Его смысл заключается в том, что это общественное благо, и с его помощью должно происходить формирование тех, кто формирует и преобразует экономику, социальную сферу, — патриотически настроенного, интеллектуального слоя общества, осознающего свою ответственность в служении Отечеству. Нам нужно четко определиться с моделью подготовки инженерных кадров в том числе .

Ректор СПбПУ Андрей Рудской выступил с основным докладом повестки дня. Он отметил, что для того, чтобы выполнить поставленную Президентом задачу: обеспечить синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий , необходимо прежде всего понять, что из разнообразного опыта является лучшим и подлежит развитию. В докладе проанализированы имперская и советская системы образования, а также опыт современной России. Заседанию Координационного совета Андрей Рудской представил конкретные предложения по формированию новой модели инженерного образования, ориентированной исключительно на национальные интересы России. В частности, он отметил: В золотой век СССР ведущие вузы работали по углубленным, удлинённым программам и готовили инженерную элиту. В 2014 году в Политехе родилось понятие «инженерный спецназ». Это будущие Королёвы, Келдышы, Туполевы, Дьяковы и так далее. Это те, кто олицетворяет нашу государственность и технологическую независимость. Мы должны творить то, что никто не умеет. У нас колоссальный потенциал! . Говоря о выполнении задачи воспитания настоящих граждан России, Андрей Иванович обратил внимание на то, что успех возможен только при объединении усилий всего общества на государственном уровне, и университеты должны внести свой вклад.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Владимир Литвиненко много внимания уделил изменению подходов к проведению практики студентов. Вуз не готовит только инженера-технолога, он дает ту основу, которая делает человека образованным на всю жизнь. Фундамент, который мы закладываем, должен быть настоящим , — считает Владимир Стефанович.

Директор по управлению персоналом корпорации «Ростех» Юлия Цветкова представила созданную в Ростехе уникальную модель опережающей подготовки инженерных кадров.

Своим видением также поделились заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» — директор по развитию Ирек Гумеров, президент МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров и другие участники.

В завершение заседания главный советник департамента аппарата Совета Безопасности Российской Федерации Александр Шарапов отметил, что инженерное образование является основой обеспечения безопасности России, и Координационный совет уже много лет вносит большой вклад в его развитие при поддержке Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.

По итогам заседания Координационного совета был принят ряд стратегических решений.

