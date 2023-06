Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Банк «РОССИЯ», Правительство Севастополя и Инкерманский завод марочных вин подписали соглашение о сотрудничестве

Банк «РОССИЯ», Правительство Севастополя и ООО «Инкерманский завод марочных вин» заключили трехстороннее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве предусматривает реализацию проекта по созданию современного винодельческого производства и объекта туристического показа на территории города Севастополя. Общий объем инвестиций в проект составит до 5 млрд рублей.

Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Председатель Правления Михаил Алексеевич Клишин, со стороны Правительства Севастополя – Губернатор Михаил Владимирович Развожаев, со стороны Инкерманского завода марочных вин – Генеральный директор Лариса Петровна Шимчук.

«Банк «РОССИЯ» работает в Крыму и Севастополе с 2014, и для нас это особенная история. С момента воссоединения Банк не только обеспечивал устойчивость финансовой системы региона, но и инвестировал в крупные проекты, в том числе в сфере инфраструктуры: это и автомагистраль «Таврида», и международный аэропорт «Симферополь», – комментирует Михаил Клишин. – И особую роль для нас играет сердце Крыма и России – Город-герой федерального значения Севастополь. Это культурный и туристический центр, а также один из центров российского виноделия. Наше соглашение с Правительством Севастополя и Инкерманским заводом позволит открыть это место для туристов с новой стороны, создать территорию с уникальной атмосферой, где гости города смогут отдохнуть и оценить достижения отечественных виноделов».

«Это очень долгожданное соглашение. Сегодня состоялось историческое событие, к которому мы долго готовились. Старейший партнер Севастополя «Банк «РОССИЯ» принял решение после состоявшейся приватизации завода о масштабных инвестициях по его переустройству. По сути это будет не просто предприятие, это будет, во-первых, современный винодельческий комплекс, который выведет на новый уровень возможности производства, и это будет одно из самых масштабных туристических мест города. Порядка 5 миллиардов инвестиций в комплекс – это беспрецедентная историческая инвестиция в винодельческую отрасль в Севастополе, в нашу винодельческую зону, в севастопольский терруар. Связываем с этими инвестициями и с этим проектом большие надежды», – прокомментировал подписание соглашения Михаил Развожаев.

«Мы гордимся и любим свое предприятие и свой город Севастополь, которому на днях исполнилось 240 лет, и это прекрасный подарок и городу, и нашему предприятию. Мы очень признательны Банку «РОССИЯ» и Правительству Севастополя, это новый этап развития для нашего предприятия и коллектива», – отметила Лариса Шимчук.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI