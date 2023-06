Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ», правительство Ленинградской области и ВТБ подписали соглашение о намерениях по строительству 5 и 6 этапов ШМСД 16 июня 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума Банк «РОССИЯ», правительство Ленинградской области и ВТБ подписали соглашение о строительстве 5 и 6 этапов Широтной магистрали cкоростного движения (ШМСД). Подписи в документе поставили Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин, губернатор региона Александр Дрозденко и Президент – Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. В рамках соглашения стороны договорились о совместной реализации проекта строительства 5-6 этапов ШМСД – платной автомобильной дороги, проходящей по территории Ленинградской области и являющейся продолжением 2-4 этапов ШМСД, общей протяженностью 16 км. Планируемый общий объем инвестиций может составить порядка 100 млрд руб. Реализация проекта планируется с применением механизмов государственно-частного партнерства. «Одна из ключевых задач Банка «РОССИЯ» – поддержка крупных инфраструктурных проектов в масштабах страны. И особенно важно для нас партнерство с Ленинградской областью, с которой мы давно и результативно сотрудничаем. Широтная магистраль будет не только способствовать экономическому росту региона, но и значительно улучшит возможности транспортного сообщения и, как следствие, качество жизни жителей Ленобласти», – подчеркнул Михаил Клишин. «Транспортно-логистический комплекс Ленинградской области постоянно развивается: строятся дороги, развязки, открываются новые маршруты. Уверен, совместно с такими заинтересованными и сильными партнерами мы создадим современную магистраль, которая внесет существенный вклад в транспортное развитие региона», – сказал Андрей Костин.

