Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Банк «РОССИЯ» и ТМХ подписали соглашение о сотрудничестве

Банк «РОССИЯ» и АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Подписи под документом поставили гендиректор ТМХ Кирилл Липа и Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин.

Соглашение призвано придать твердую основу сотрудничеству ТМХ с Банком; способствовать расширению кредитования проектов, связанных с развитием отечественного рельсового транспорта.

В качестве основных направлений взаимодействия определены комплексное банковское обслуживание Трансмашхолдинга, финансирование текущей деятельности, а также инвестиционных проектов и программ ТМХ; финансовое консультирование, а также организация Банком финансирования сделок, связанных с покупкой и продажей активов; использование временно свободных рублевых финансовых ресурсов компании; совершенствование и развитие системы расчетов холдинга со своими контрагентами; минимизация рисков банковского обслуживания финансовых потоков; оказание Банком консультационных и информационных услуг; предоставление работникам ТМХ розничных банковских продуктов.

Соглашение заключено сроком на один год с возможностью автоматической пролонгации на тот же срок.

«Трансмашхолдинг рассматривает развитие сотрудничества с Банком «РОССИЯ» как важный инструмент модернизации отечественного транспортного машиностроения, – заявил К. Липа. – Привлекаемые ресурсы будут направлены на создание новых образцов техники, обновление парков производственного оборудования, реализацию проектов, связанных с цифровизацией работы компании».

«Наше сотрудничество с Трансмашхолдингом способствует не только росту предприятия, но и оказывает поддержку российской экономике в целом, поскольку ТМХ играет важнейшую роль для отечественной промышленности, – комментирует М. Клишин. – Благодаря этому партнерству ТМХ получит возможность реализовать новые проекты и укрепить рыночные позиции».

Трансмашхолдинг сотрудничает с Банком «РОССИЯ» более 10 лет. Общий объем кредитных лимитов, используемых для финансирования проектов ТМХ, достигает 18,5 млрд рублей. Банк сотрудничает с большинством предприятий, входящих в «Трансмашхолдинг», в их числе с Коломенским заводом, Брянским машиностроительным заводом, Новочеркасским электровозостроительным заводом, Тверским вагоностроительным заводом и другими.

