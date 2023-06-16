Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
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Банк «РОССИЯ» и «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве
Банк «РОССИЯ» и Госкорпорация «Роскосмос» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).
Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Первый заместитель Председателя Правления Кирилл Юрьевич Кривощеков, со стороны «Роскосмоса» – Исполнительный директор по финансам Юрий Дмитриевич Поляков.
Соглашение подписано с целью финансирования Банком текущей деятельности и инвестиционных проектов Корпорации и входящих в нее организаций, обеспечения комплексного банковского обслуживания, а также финансового консультирования.
«Наше сотрудничество с предприятиями «Роскосмоса» имеет давнюю историю, и данное соглашение станет следующим шагом в его развитии. Уверен, что это партнерство станет дополнительным импульсом для реализации новых проектов Госкорпорации», – комментирует К.Ю. Кривощеков.
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