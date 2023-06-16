Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Банк «РОССИЯ» и Региональная Корпорация развития и поддержки Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве

Банк «РОССИЯ» и Региональная Корпорация развития и поддержки Тульской области заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Заместитель Председателя Правления Александр Вячеславович Шаленков, со стороны Корпорации – Генеральный директор Павел Владимирович Татаренко.

Соглашение подписано с целью дальнейшего развития финансового и банковского обеспечения деятельности структурообразующих промышленных и сельхозпредприятий Тульской области, а также для выполнения приоритетных задач в сфере экономического, социального и финансового развития региона.

«У Банка «РОССИЯ» есть значительный опыт работы с самыми разными регионами, в том числе в сфере финансирования и размещения бюджетных средств. Также мы продуктивно сотрудничаем с тульскими предприятиями, – комментирует А.В. Шаленков. – Уверен, что наше партнерство с Региональной Корпорацией развития и поддержки Тульской области позволит региону сделать новые шаги к экономическому росту».