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Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
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Банк «РОССИЯ» и Региональная Корпорация развития и поддержки Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве
Банк «РОССИЯ» и Региональная Корпорация развития и поддержки Тульской области заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).
Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Заместитель Председателя Правления Александр Вячеславович Шаленков, со стороны Корпорации – Генеральный директор Павел Владимирович Татаренко.
Соглашение подписано с целью дальнейшего развития финансового и банковского обеспечения деятельности структурообразующих промышленных и сельхозпредприятий Тульской области, а также для выполнения приоритетных задач в сфере экономического, социального и финансового развития региона.
«У Банка «РОССИЯ» есть значительный опыт работы с самыми разными регионами, в том числе в сфере финансирования и размещения бюджетных средств. Также мы продуктивно сотрудничаем с тульскими предприятиями, – комментирует А.В. Шаленков. – Уверен, что наше партнерство с Региональной Корпорацией развития и поддержки Тульской области позволит региону сделать новые шаги к экономическому росту».
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