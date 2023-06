Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» и «Европлан» подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и ПАО «Лизинговая компания «Европлан» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Первый заместитель Председателя Правления Кирилл Юрьевич Кривощеков, со стороны «Европлана» – заместитель Генерального директора Анатолий Валерьевич Аминов. Соглашение направлено на развитие финансового и банковского обслуживания, поддержку новых инвестиционных проектов. «Подписание данного соглашения стало важным шагом на пути развития сотрудничества Банка «РОССИЯ» с компанией «Европлан». Мы располагаем всеми необходимыми ресурсами для финансирования деятельности лизинговой компании, – комментирует Кирилл Кривощеков. – Банк готов оказывать поддержку предприятию в реализации новых масштабных проектов. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным». «Европлан уже много лет специализируется на финансировании покупки транспорта для субъектов малого и среднего бизнеса, доля которых в лизинговом портфеле составляет более 90%, – отметил Анатолий Аминов. – Подписание соглашения о сотрудничестве с Банком «РОССИЯ» и последующее привлечение финансирования позволят продолжить помогать обновлять автопарки российским предпринимателям, тем самым оказывая поддержку в восстановлении экономики Российской Федерации». Справка: «Европлан» – лизинговая компания, созданная в 1999 году, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и дальнейшей эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Региональная сеть насчитывает 85 офисов. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждает рейтинг ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА», ruAA, прогноз «Стабильный».

