Банк «РОССИЯ» и АО «РЖД Бизнес Актив» подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и АО «РЖД Бизнес Актив» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Подписи на документе поставили Первый Заместитель Председателя Правления Банка «РОССИЯ» Кирилл Кривощеков и генеральный директор АО «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев. В рамках соглашения Банк планирует обеспечивать финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов контейнерного оператора. В частности, будет открыта кредитная линия сроком на три года на приобретение контейнеров с применением субсидированной процентной ставки. Вячеслав Сараев сказал: «Мы ценим стремление «Акционерного Банка «РОССИЯ» поддерживать предприятия ведущих отраслей российской экономики. Банк обладает большим опытом и несомненной экспертизой в финансовой сфере, и благодаря его поддержке наши бизнес-планы по развитию контейнерных перевозок будут успешно реализованы». Кирилл Кривощеков добавил, что «Банк «РОССИЯ» заинтересован в инвестициях в устойчивые и перспективные российские активы. Гибкость финансовой политики, своевременное и масштабное предложение новых продуктов и технологий способствует тому, что предприятия реального сектора экономики достигают максимальной эффективности бизнеса.

