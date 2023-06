15.06.2023 OTAN silne i solidarne wobec imperialistycznych aspiracji Rosji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W dniach 15-16 czerwca br. Mariusz Błaszczak, wiceprzewodniczący Rady Ministrów przebywający w Brukseli, gdzie uczestniczy w spotkaniu ministrów obrony państwa NATO.

Pierwszego dnia szefa MON urzędowego m.in. in. w spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Ukrainy, a także w rozmowach ministrów obrony współpracujących na rzecz rozwoju i wzmacniania przemysłu obronnego. W piątek odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej nt. odstraszenia i obrony.

Spotkanie przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie. Omówione na nim zostanie pakiet decyzji, które są przygotowywane do zatwierdzenia przez szefów państw i rządów. Dla Polski szczególnie istotne są sprawy dotyczące odstraszania i obrony na flance wschodniej.

– O planach rozmawiamy w szczegółach jutro. Podczas debaty, której celem będzie omówienie celu do szczytu NATO w Wilnie, które odbędzie się za dokładne miesiące. Jesteśmy dobrej myśli. Jesteśmy aktywni, jeśli chodzimy o uzgadnieniu. Jesteśmy przede wszystkim skoncentrowani na planie centrum, który dotyczy Polski i wschodniej flanki NATO

– doskonałe wiceprezes Rady Ministrów.

W Brukseli wicepremier również w porównaniu z Ukraine Defence Contact Group, uzupełnij się koordynacją wsparcia dla Ukrainy. Formuła tego spotkania została zainicjowana przez USA w marcu 2022 r. w Bazie Sił Powietrznych USA w Ramstein, w reakcji na upadek rosyjskiej władzy na Ukrainę. Polska pozostaje jednym z najbardziej aktywnych państw-donatorów, zarówno w zakresie pomocy dla mieszkańców, jak i dostaw sprzętu wojskowego – której wartość szacuje się na ponad 2,5 mld euro.

W trakcie sesji ministerialnej podpisany został aneks do memorandum w sprawie Wielonarodowa Inicjatywa Magazynowania Amunicji (MAWI) włączająca do programu cztery następne państwa: Bułgarię, Danie, Niemcy i Luksemburg. Celem MAWI jest zapewnienie siłom zbrojnym państw sojuszniczych niezakłóconego dostępu do zasobów amunicyjnych, poprzez wykorzystanie sieci magazynów. Jest to kluczowa dla zabezpieczeń działań wojska w czasie operacji. Polska jest współtworzącym tego programu od lutego br.

– Dziś rozszerzona została nasza umowa w ramach NATO dotycząca obsługi amunicji. Do tego dołączają cztery kolejne państwa. Polska w tym porozumieniu partycypacyjnym. Chodzi o część sił i środków, aby jeszcze bardziej korzystać z efektu synergii między państwami sojuszniczymi. W ramach naszych działań jesteśmy skoncentrowani także na tym, aby rozwinąć produkcję amunicji w Polsce – szefa MON.

– dzięki temu, że podczas interakcji kuluarowych oceniasz uznanie wobec naszej aktywności, jeśli działa o wzmocnieniu Wojska Polskiego – wyposażenie go w środku broni. Ja jestem otwarty na współpracę z naszymi sojusznikami, aby ten proces przebiegał szybko. Mogę powiedzieć tak, że nasi sojusznicy zazdroszczą nam ustawy o obronie Ojczyny. Dzielę się z nimi tymi przepisami, które są tam zawarte

– mówił wicepremier.

Wiceprezes Rady Ministrów również w spotkaniu z przedstawicielami transatlantyckiego przemysłu obronnego, na które zaproszona została również Unia Europejska, Szwecja i Ukraina. Było to konieczne do wykonania między ministerstwami ochrony i dostawców uzbrojenia w sprawie wzmocnienia łańcuchów dostaw, zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz omówienia podstawowej bariery we współpracy przemysłowej.

– Jesteśmy w kontakcie z firmami z USA, z Norwegii i Niemiec. Mamy tutaj wspólne działania. Jednym z nich jest centrum utrzymania i serwisu czołgów Leopard w Bumarze Łabędy. Doprecyzowujemy ostateczny kontrakt pomiędzy polskim przemysłem zbrojeniowym a przemysłem niemieckim. Liczymy na to, że w najbliższych dniach to centrum Twojego działania. Taka jest pilna potrzeba. Patrzymy na to, co będzie się działo w dłuższej perspektywie. Jest to niewątpliwa szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego

– mówił szef MON.

Szef MON nawiązał również do obecnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie.

– Potępiamy te wszystkie działania, które są powodowane przez Rosję, które kończą się zbrodniami wojennymi. także taki, który jest wysadzenie tamy na Dnieprze. To jest prawdziwe grono tysięcy ludzi. To także groźba natury ekologicznej. Potępiamy tego rodzaju działania. Oceniamy również te działania jako działania przeciwko kontrofensywy ukraińskiej lub jej spowolnienie. (…) Wspieramy Ukrainę dlatego, żeby nie było do tego, że po podboju Ukrainy, Rosja poszłaby dalej. Bo nie wątpliwości, że takie są intencje Rosji, takie są intencje Putina – dokładnie szef MON. Podczas wizyty w Brukseli wicepremier rozmawiał także z ministrem obrony Norwegii nt. pomoc wojskowa współpracy polsko-norweskiej, a także pomoc Ukrainy, w tym szkoleniu ukraińskich żołnierzy.

***

W piątek, 16 czerwca odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej nt. odstraszania i obrony oraz spotkanie ministrów obrony członków wchodzących w skład grupy bojowej wysuniętej obecności NATO na Łotwie. Służyć ono będzie omówieniu kwestii transakcji z funkcjonowaniem grupy.

