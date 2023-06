15.06.2023 Konsultujemy projekt objaśnień podatkowych dotyczący programów twinningowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Objaśnienia dotyczą obowiązków płatnika spoczywających na podmiotach, które realizują programy twinningowe.

Projekt objaśnień ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe.

Konsultacje mają charakter otwarty i potrwają do 30 czerwca 2023 r.

Projekt objaśnień dotyczy obliczenia i pobrania podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu przez płatników PIT, którzy udzielają osobom fizycznym świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych z ty tułu realizacji programów twinningowych.

Projekt objaśnień został zamieszczony na stronie MF w zakładce konsultacje podatkowe.

Enlace de objaśnień.

Uwagi do projektu objaśnień można zgłaszać na skrzynkę mejlową twinning_konsultacje_podatkowe@mf.gov.pl

OSI MIL