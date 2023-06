«Устойчивый мозг»: ВШЭ запустила стратпроект по нейрокогнитивным технологиям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” – lass=”lead-in”>20 июня 2023 года в Вышке пройдет первый объединенный научный семинар стратегического проекта «Устойчивый мозг: нейрокогнитивные технологии адаптации, обучения, развития и реабилитации человека в изменяющейся среде». Исследователи расскажут о новых технологиях сохранения функций мозга.

Основными докладчиками на семинаре выступят директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой и директор Центра биоэлектрических интерфейсов Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Алексей Осадчий.

Во время проведения нейрохирургических операций важно точно установить положение тех или иных зон мозга, в частности речевого центра, чтобы не затронуть их и таким образом не нанести ущерба пациенту. Обычно картирование (то есть представление в виде пространственной карты) речевой коры проводится в активном режиме, за счет электростимуляции зон мозга, однако это часто вызывает судорожный приступ.

Коллективом Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова разработана технология пассивного (бесстимуляционного) картирования речевой коры, созданы необходимая алгоритмическая база и программное обеспечение.

В ходе первого публичного мероприятия стратпроекта будут представлены основные компоненты системы пассивного речевого картирования, а также результаты двухлетнего опыта ее применения в сопоставлении с традиционным форматом — активным картированием.

Одновременно Центр языка и мозга НИУ ВШЭ решает нетривиальную лингвистическую задачу по разработке технологии пассивного картирования речи. При этом картировать речь можно даже под наркозом: пациент не выполняет речевых заданий. Исследователи сформируют протокол пассивного в лингвистическом смысле картирования речи, последовательно сопоставят «карты языка», полученные с помощью него и различных активных парадигм.

Результатом всего проекта станет клинически валидизированная технология пассивного картирования речи, оптимизированная и с инженерной, и с лингвистической точек зрения. Будет обсуждаться дальнейшее развитие этого подхода и его применимость в реальной клинической рутине. Наконец, будет затронута взаимосвязь задач пассивного картирования речи и создания речевого нейроинтерфейса/нейропротеза, синтезирующего звучащую речь на основе регистрации электрического сигнала на коре головного мозга.

Мероприятие организовано в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

