Татьяна Илюшникова: бизнес способствует развитию человеческого капитала и часто становится социальным лифтом

оль бизнеса в реализации человеческого потенциала и решении социальных вопросов стала основной темой питч-сессии форума МСП в рамках ПМЭФ. В обсуждении приняла участие заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

«О том, что сегодня бизнес – это возможность улучшить качество своей жизни, повысить доход, социальный статус, нам говорят и цифры исследований, и реальные примеры. Согласно последнему исследованию ПРИМ, 64% предпринимателей считают свою профессию престижной. При этом 67% респондентов отметили, что с открытием своего дела их финансовое положение улучшилось. 75% полагают, что предпринимательство помогает быстрее добиться успеха, чем другие сферы деятельности. Также сейчас активно развиваются те секторы экономики, где роль бизнеса в качестве социального лифта прослеживается наиболее наглядно. Прежде всего, социальное предпринимательство. Это лифт не только для бизнеса, но и для его клиентов», – отметила Татьяна Илюшникова.

Опытом реализации социальных проектов с участниками сессии поделились предприниматели из разных регионов страны. Так, Ксения Веретенникова из Удмуртии является мамой 5 детей. Шестым ребенком она называет свое дело – школу шитья «Фабрика». Сегодня у компании уже 2 филиала в Ижевске, 2 франчайзи в Санкт-Петербурге и Краснодаре, 5 тысяч выпускников.

Другой пример – история Эмилии Бургановой из Татарстана. Ее первым шагом в предпринимательстве стало обучение на визажиста в 15 лет. В 18 Эмилия открыла в Казани собственную студию с нанятыми мастерами и при этом училась в медицинском университете. В свои 21 девушка продолжает получать образование и ведет бизнес уже в онлайн-режиме, организует бьюти-марафоны для девушек.

Социальный бизнес ориентирован на развитие не только самого предпринимателя, но и его клиентов. Так, центр детской психологии и развития речи «ТОМАТИС-АЛАНИЯ» из Республики Северная Осетия-Алания с использованием уникальной французской методики проводит реабилитацию детей с задержкой психоречевого развития. За все время помощь специалистов центра получили более 500 детей.

Для легкого старта и развития социального и других видов бизнеса реализуется комплекс мер господдержки. Преодолению одного из главных барьеров на начальном этапе ведения своего дела — нехватки знаний — способствуют образовательные мероприятия. Например, совместный проект Минэкономразвития России, VK и «Деловой среды» – программа «Мой бизнес. Первое дело», заявки на участие в которой подали более 10 тысяч человек. Также обучающие мероприятия различной тематики проводятся в центрах «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Обучение на базе центров прошли уже более 500 тысяч потенциальных и действующих предпринимателей.

Участие в питч-сессии «нулевого дня» ПМЭФ-2023 также приняли заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, председатель Правления АО «Сибирская экспортно-импортная компания» Николай Дунаев, руководитель «Деловой среды» Алексей Грищенко.

