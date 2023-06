Студент подфака МФТИ Альриахи Али из Сирии занял первое место на конкурсе чтецов «Победа в сердцах поколений»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Слушатель подготовительного курса МФТИ для иностранных граждан Альриахи Али из Сирии занял первое место в IV конкурсе чтецов «Победа в сердцах поколений». Мероприятие было приурочено ко Дню Победы. 13 июня в Совете Федерации состоялась церемония награждения победителей.

Конкурс организован Молодежной секцией при Российском комитете солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки. К участию приглашались студенты, проходящие обучение в российских высших учебных заведениях на русском языке. Всего было получено около 500 заявок из почти 100 российских вузов!

Участники записывали и отправляли видеоролики, где наизусть читали стихи. Для своего выступления Альриахи Али выбрал знаменитое стихотворение «Он не вернулся из боя» Владимира Высоцкого.

«Мой преподаватель Вера Владимировна Самусева рекомендовала прочитать стихотворение Владимира Высоцкого, а затем я прослушал и песню. Мне понравилось это произведение, оно передает всю трагедию потери близких людей, понятную многим из нас», — рассказал Альриахи Али.

Наши поздравления победителю!

Предлагаем всем оценить выступления Альриахи Али и других наших участников: Синьянгве Бенджамина, Сальман Ранд и Шуклы Ритупарна! Харизматичные, красивые, талантливые ребята, прекрасно владеющие русским языком.

Посмотреть записи выступлений можно здесь

