СПбГАСУ вошёл в премьер-лигу Предметного национального агрегированного рейтинга

13 июня был опубликован Предметный национальный агрегированный рейтинг 2023 г. Исследование включает 55 рейтингов по предметным укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки. Таким образом, итоговый рейтинг охватывает все реализуемые в российских вузах образовательные программы.

В рейтинге отмечены образовательные программы по всем укрупнённым группам специальностей и направлений (УГСН) подготовки СПбГАСУ. Из них три УГСН получили наивысшую оценку и вошли в премьер-лигу: 07.00.00 Архитектура, 08.00.00 Техника и технологии строительства и 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.

В Первую лигу вошли образовательные программы по УГСН 38.00.00 Экономика и управление, 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.

В Предметном национальном агрегированном рейтинге рассматриваются восемь отдельных рейтингов, составленных на основе открытых баз данных и удовлетворяющих требованиям публичности, стабильности, массовости:

Для получения итоговой оценки вуза используются результаты пяти рейтингов, в которых данный вуз получил наилучшие показатели (таким образом, у различных вузов могут учитываться различные рейтинги).

Благодаря специальной методике места в рейтингах преобразуются в лиги (начиная с премьер-лиги и заканчивая четвёртой лигой).

