Самолеты из Абу-Даби в Санкт Петербург начнут летать три раза в неделю

Министр экономического развития России Максим Решетников встретился с министром экономики ОАЭ Абдаллой Аль-Марри «на полях» Петербургского международного экономического форума. Министры обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, отметили перспективы для увеличения и диверсификации двусторонней торговли, в том числе за счет поставок халяльной продукции, а также рассмотрели вопросы сферы туризма.

«Объединенные Арабские Эмираты входят в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений отдыха российских туристов. В 2022 году российские граждане совершили более 1,2 млн турпоездок в эту страну. К сожалению, показатели турпотока из ОАЭ в Россию далеки от возможного потенциала – порядка 6 тыс. въездных поездок в 2022 году. Мы заинтересованы в увеличении числа турпоездок из ОАЭ в Россию. Для этого есть хорошие предпосылки – установлен безвизовый режим, налажено регулярное прямое авиасообщение. Сейчас работаем над созданием комфортных условий для пребывания туристов из ОАЭ в нашей стране» – отметил Максим Решетников.

В свою очередь Абдалла Аль-Мари заявил, с октября 2023 года из столицы Арабских Эмиратов Абу-Даби в Санкт-Петербург трижды в неделю начнет выполнять полеты национальный авиаперевозчик Etihad Airways. По его словам, это будет способствовать увеличению взаимного турпотока.

Особое внимание уделили соглашению о свободной торговле товарами между ЕАЭС и ОАЭ. На следующей неделе в Москве состоится второй раунд переговоров, посвященный обсуждению тарифных предложений.

«Товарные» договоренности будут дополнены двусторонним соглашением по услугам, что позволит создать дополнительные производственные цепочки, в том числе для выхода на рынки третьих стран.

Ожидается, что переговорный процесс будет завершен до конца 2023 года.

