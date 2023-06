Россия и Мьянма увеличивают количество корсчетов между финансовыми организациями

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников встретился с мьянманской делегацией, прибывшей в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2023. В ходе встречи стороны отметили прогресс в реализации договоренностей, достигнутых по итогам заседания российско-мьянманской межправкомиссии, прошедшей в декабре 2022 года в г. Нейпьидо (Мьянма).

«В этом году Россия и Мьянма отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Рад, что взаимодействие между нашими странами сейчас на подъеме, и к этой важной дате мы подошли с рядом достижений и конкретными планами по дальнейшей совместной работе», – отметил Министр.

В частности, в рамках встречи стороны отметили развитие сотрудничества в банковско-финансовой сфере – увеличение количества корсчетов между финансовыми организациями двух стран, прогресс в работе по внедрению карт МИР в платежную инфраструктуру Мьянмы.

«Создание независимой инфраструктуры расчётов позволит раскрыть потенциал нашего торгово-экономического сотрудничества, от наращивания поставок из России необходимых для нас продукции ТЭК и сельхозтоваров, до привлечения туристов в Мьянму», – сказал министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо.

В ходе ПМЭФ-2023 планируется подписание межсистемного договора между АО «НСПК» и Мьянманским платежным союзом, что, по прогнозам, позволит уже к концу года провести пилотную транзакцию с использованием карты МИР в Мьянме.

Особое внимание уделили перспективам сотрудничества в области энергетики, в том числе гидро-, ветро-, угольной. Ряд российских компаний заинтересованы в участии в таких проектах. Договорились до конца года определиться с конкретной конфигурацией проекта атомной электрогенерации, который будет реализован российскими специалистами в Мьянме. Кроме того, отметили планы по подписанию в ходе ПМЭФ меморандумов по совместным проектам в области ветроэнергетики, которые планируются к реализации в Мьянме.

Обсудили также перспективы сотрудничества в области агропромышленного комплекса – в июне текущего года российские специалисты посетят Мьянму для подбора площадок для размещения мобильных комплексов отечественной разработки для производства органических удобрений – конкретный запрос по необходимым объемам таких удобрений от мьянманских партнеров уже получен.

Кроме того, подробно остановились на вопросе развития взаимодействия в области туризма. До конца года будет подписан межведомственный меморандум о сотрудничестве в туризме. В июне текущего года Минэкономразвития России совместно с Министерством по делам гостиниц и туризма Мьянмы организует круглый стол для туроператоров двух стран для популяризации Мьянмы в России как нового туристического направления. Следующим этапом станет проведение в сентябре 2023 года ознакомительного тура для российских туроператоров и представителей СМИ в Мьянму.

Главы делегаций договорились о проведении следующего заседания российско-мьянманской межправкомиссии уже в ноябре текущего года на территории Российской Федерации.

