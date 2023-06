Профессор ГУУ Владимир Зотов рассказал о достижениях Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

14 июня профессор кафедры государственного и муниципального управления ГУУ, советник мэра города Москва Владимир Зотов выступил с лекцией в Правительстве Москвы.

В мероприятии приняли участие более 170 человек, среди которых заместители глав управ и представители департаментов столицы.

Владимир Зотов представил презентацию и доклад о развитии Москвы и о ее местах в мировых рейтингах.

«Москва по решению крупнейших мировых рейтинговых агентств признана лучшим городом Европы для туризма как город и как центр изучения исторического наследия. Москва практически по всем оценочным показателям в сравнении с мировыми столицами находится либо на первом месте, либо в топ-3, топ-5 или топ-10. Есть много открытой информации, но, к сожалению, часть московской молодежи об этом мало знает», – отметил профессор.

Собравшиеся обсудили многочисленные проекты Москвы, которые были реализованы за последние 10 лет и обеспечили Москве статус лучшей столицы мира.

Напомним, что кафедра государственного и муниципального управления недавно отметил 90-летие и является одной из старейших кафедр Государственного университета управления. В ежегодном рейтинге университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», ГУУ вошёл в пятёрку лучших учебных заведений страны.

