Проект выпускников СПбГАСУ получил серебряный диплом на конкурсе «Архновация»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

Названы победители VI открытого архитектурного конкурса Приволжского федерального округа «Архнова ция». Серебряный диплом – у проекта выпускников бакалавриата архитектурного факультета СПбГАСУ Ар тёма Агекяна и Глеба Агенорова «Ревитализация территории Большого морского порта Санкт-Петербург а» (руководители – доценты кафедры градостроительства Михаил Виленский и Ксения Веретенникова).

Проект Артёма Агекяна и Глеба Агенорова Открыть в большом разрешении

Конкурс проходил с января по май, его главной темой было внедрение в повседневную жизнь и стр оительство принципов энергоэффективности и экологии. Для начинающих специалистов и студентов старших курсов конкурс стал площадкой, где можно заяв ить о себе, обсудить современные «зелёные» стандарты.

Было прислано более 280 работ, в итоговый шорт-лист попали около 150 конкурсантов. Победителей определяло конкурсное жюри.

Гран-при Международного смотра-конкурса ВКР бакалавров, специалистов, магистров в рамках ХХIII Ме ждународного форума «Новые идеи нового века»

Объектом проектирования студентов СПбГАСУ стала территория Большого морского порта, расположе нная на западе Петербурга. Береговая линия протяжённостью 31 километр, омываемая Невской губой, замыкает внушительну ю территорию площадью порядка 600 гектаров.

Авторы проекта задались целью решить проблему изолированности и недоступности этой территории д ля свободного посещения и для жилой застройки. По их мнению, развитие данной площадки поможет создать в городе новые центры притяжения с раз личным функциональным наполнением (на севере и западе – общественно-деловым, на юге – культурно-д осуговым).

По словам Глеба Агенорова, данный проект – углублённое исследование проблем Большого морско го порта и перспектив их решения. Проект получил гран-при в номинации «Архитектура» на Международном смотре-конкурсе выпускных ква лификационных работ бакалавров, специалистов, магистров в рамках ХХIII Международного форума «Nombres е идеи нового века», который проходил в феврале в Хабаровске. Авторы намерены и дальше работать над данной тематикой.

«Моё магистерское исследование раскроет скрытые проблемы отношений порта и города, определит и сфор мирует стратегию трансформации данной территории. Артём будет заниматься проблематикой структуры городов в качестве сооснователя архитектурного бюро», – рассказал Глеб Агеноров.

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