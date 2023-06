Правительство Татарстана и МКБ подписали соглашение о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

На полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Московским кредитным банком (МКБ).

Подписи под документом поставили глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления банка Николай Каторжнов.

Соглашение включает ряд направлений для совместной работы, в том числе реализацию проектов в сфере государственно-частного партнерства, развитие малого и среднего предпринимательства, а также предоставление выгодных продуктов и сервисов для физических лиц. Одним из ключевых пунктов является сотрудничество в области партнерского банкинга.

Николай Каторжнов, председатель правления МКБ: «Уверен, что сегодняшнее событие будет полезным для обеих сторон. У банка и предприятий Республики Татарстан уже есть положительный опыт сотрудничества, и его расширение позволит создать новые возможности для обеспечения стабильного социально-экономического развития республики. МКБ — один из крупнейших банков России, и мы намерены использовать нашу экспертизу и возможности в работе с разными клиентами – от государственных структур и крупнейших компаний до физических лиц”.

В свою очередь глава Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил уверенность, что подписание документа поспособствует совместной работе банка и региона.

«Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве с Московским кредитным банком открывает новые возможности для дальнейшего развития региональной сети. Это позволит обеспечить новыми финансовыми инструментами как бизнес, так и население. Банк присутствует на рынке Татарстана уже несколько лет, и я уверен, что соглашение даст новый толчок нашему взаимовыгодному сотрудничеству», – подчеркнул Минниханов.

МКБ – универсальный банк, предоставляющий широкий спектр продуктов крупным компаниям, малому бизнесу и частным клиентам. Банк работает в Республике Татарстан с 2020 года. В числе основных клиентов крупнейшие холдинги, предприятия энергетического комплекса, транспортно-логистического сектора и ряда других отраслей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI