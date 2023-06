Правительство снизило порог выручки компаний для получения гранта на доращивание бизнеса с 500 до 300 млн руб

Source: MIL-OSI Russian Language News

равительство России снизило до 300 млн рублей порог по выручке технологических компаний для получения гранта на «доращивание» бизнеса под требования крупных корпораций. Это одно из изменений условий предоставления поддержки в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO», которую курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Ключевые изменения расширяют перечень компаний, которые могут претендовать на финансирование для реализации проектов по импортозамещению. Например, мы снизили порог входа для технологических компаний по размеру выручки. Теперь по новым условиям заявиться на грант могут организации, размер выручки которых за предыдущий отчетный год (средняя за три предыдущих отчетных года) попадет в диапазон от 300 миллионов до 10 миллиардов рублей (ранее – от 500 миллионов рублей)», – отметил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

Также внесены изменения по минимально необходимому размеру выручки для корпорации-заказчика. Теперь корпорацией-заказчиком считается компания с размером выручки за предыдущий отчетный год (средней за три предыдущих отчетных года) от 40 миллиардов рублей (ранее – от 100 миллиардов рублей). Под размером выручки здесь понимается в том числе консолидированная выручка по группе компаний.

Кроме того, пересмотрен минимально необходимый объем финансирования проектов из внебюджетных источников (софинансирования проекта). Теперь он носит дифференцированный характер и зависит от размера выручки технологической компании. Так, объем софинасирования должен составлять не менее 50% от запрашиваемого размера гранта, если заявитель попадает в диапазон выручки от 300 миллионов до 2 миллиардов рублей, 70% при выручке от 2 до 4 миллиардов рублей и 100% для компаний свыше 4 миллиардов рублей (ранее – 100% не зависимо от размера выручки).

Изменения также коснулись ограничений по направлениям расходования средств в рамках реализации проекта, перечня приоритетных технологий и порядка отчетности. Более подробно ознакомиться с ними можно на сайте АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций».

В ближайшее время будет объявлен конкурсный отбор уже по новым условиям.

