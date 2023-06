Почти 28 тысяч малых и микропредприятий выросли по итогам 2022 года и перешли в более высокую категорию бизнеса

Source: MIL-OSI Russian Language News

14 июня на ПМЭФ-2023 заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила о росте количества МСП, переходящих на следующую ступень бизнеса.

«Порядка 26 тысяч предприятий выросли из категории микробизнеса в малый, 826 — сделали рывок из микробизнеса в средний, 1352 компании перешли с уровня малого в средний бизнес. В целом по показателю переходов МСП-компаний из одной категории в другую, более высокую, прошлый год был почти на 8,5 % лучше 2021. Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря развитию взаимодействия крупного и малого бизнеса», — отметила Татьяна Илюшникова в ходе сессии «Культура взаимодействия крупного бизнеса и МСП».

Одним из инструментов сотрудничества предпринимателей является Декларация взаимодействия крупного бизнеса с малым. Она включает в себя 5 направлений партнерства: доступ на рынки, модернизацию производственных и административных процессов, доступ к инфраструктуре, доступ к финансированию, развитие человеческого капитала.

Положения документа разрабатывало Минэкономразвития РФ с участием деловых объединений — «ОПОРЫ РОССИИ», РСПП, ТПП РФ, «Деловой России» — при кураторстве Первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова. Среди присоединившихся к Декларации компаний — «РЖД», «Газпром нефть» и другие.

В ходе сессии форума участники обсудили ожидания крупного бизнеса от МСП, перспективы расширения сотрудничества. Участие в сессии приняли представители предпринимательских сообществ, крупных торговых и технологических компаний, банковской сферы.

