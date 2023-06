Почта Банк и Финуслуги договорились о сотрудничестве в целях повышения доступности финансовых услуг для населения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

15 июня 2023 года Московская биржа и Почта Банк на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) заключили меморандум о сотрудничестве.

В церемонии подписания приняли участие председатель правления Московской биржи Юрий Денисов и президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов.

В рамках сотрудничества предполагается подключение Почта Банка к платформе Финуслуги Московской биржи. Это позволит существенно упростить и ускорить процесс оформления банковских продуктов, повысить финансовую грамотность граждан и доступность финансовых услуг для жителей страны.

Благодаря интеграции с платформой Финуслуги пользователи смогут в онлайн-режиме выбирать и приобретать продукты Почта Банка вне зависимости от региона проживания, без визита в отделение или посещения сайта банка.

Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:

“Мы последовательно работаем над расширением списка банков-партнеров и ассортимента продуктов, доступных россиянам. К Финуслугам уже подключено более 40 банков и страховых компаний как федерального, так и регионального уровня. Клиенты перестают зависеть от часовых поясов и географии, с нашей помощью обслуживание происходит полностью онлайн в режиме 24/7, по принципу одного окна. Снижая свои издержки за счет дистанционного обслуживания, банки могут предложить клиентам Финуслуг уникальные условия. Мы приветствуем Почта Банк на платформе и уверены, что гражданам станет доступно еще больше привлекательных и выгодных финансовых продуктов и сервисов”.

Александр Пахомов, президент – председатель правления Почта Банка:

“Социальная миссия Почта Банка – быть провайдером современных банковских сервисов для граждан нашей большой страны. Для этого у нас есть как масштабная сеть (более 25 тысяч точек обслуживания на почте в небольших городах и поселках), так и удобное и современное мобильное приложение, где в любое время под рукой все услуги и сервисы банка. Теперь благодаря нашему сотрудничеству с Московской биржей у россиян появится еще один удобный онлайн-канал получения финансовых услуг. Мы планируем развивать взаимодействие с платформой Финуслуги и предложить пользователям наши продукты и услуги на выгодных условиях. При этом не нужно будет приходить в банк и подписывать бумажные документы. И это, безусловно, очень важно не только для повышения доступности базовых финансовых сервисов, но и для роста финансовой грамотности наших сограждан”.

Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта “Маркетплейс” Банка России. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов. Пополнять вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Услуги предоставляются во всех регионах России. Подробнее на сайте: Финуслуги – финансовый маркетплейс Московской биржи (finuslugi.ru).

Почта Банк – универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк располагает масштабной региональной сетью из более чем 25 тыс. точек обслуживания в 83 регионах РФ; большинство из них расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. В продуктовой линейке банка есть предложения для всех категорий клиентов – от молодежи до пенсионеров. Наряду с обширной сетью банк активно развивает цифровые каналы: более 30 тыс. услуг и сервисов доступны в мобильном приложении “Почта Банк Онлайн”, включая собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия без наценки и комиссии. Сайт банка: http://www.pochtabank.ru/.



+7 (495) 363-3232

