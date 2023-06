Политех в топ-5 по образованию по версии Интерфакс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

«Интерфакс» опубликовал результаты Национального рейтинга университетов 2023, в котором Политех вошел в топ-15 лучших университетов России. В категории «образование» университет занял 5-е место, набрав 923 балла из 1000 возможных.

Ректор СПбПУ Андрей Рудской прокомментировал высокое положение СПбПУ в области образования: Независимая экспертиза ключевых направлений деятельности университета позволяет нам оценить возможности и точки роста, которые помогут стать еще более конкурентоспособными на рынке образовательных услуг, более востребованными среди абитуриентов и работодателей. Приоритетная ориентация Политеха на разработку корпоративных образовательных программ с ключевыми, в первую очередь, индустриальными партнерами, такими как “Газпром”, “Газпромнефть”, ОДК “Климов”, “Силовые машины”, уже даёт результаты. При совместном проектировании программ основной акцент делается на их междисциплинарности, “обучении действием” через проектную деятельность, увеличении объёма практической подготовки, ориентированной на решение реальных задач от работодателей, в том числе на площадках предприятий, обеспечении возможности трудоустройства лучших студентов ещё в процессе обучения, построении индивидуальных образовательных траекторий. Безусловно, особое внимание уделяется формированию цифровых компетенций выпускников .

В срезе «социализация» Политех поднялся на 11 строчек по сравнению с прошлым годом.

В рамках программы “Приоритет-2030” мы уделяем большое внимание развитию человеческого капитала университета — совершенствуем систему социальной поддержки, проводим образовательно-мотивационные мероприятия, измеряем лояльность сотрудников. Не остаются без внимания и условия для обучения и проживания студентов. Так, в прошлом году был открыт после капитального ремонта научно-образовательный комплекс Института промышленного менеджмента, экономики и торговли. Такие результаты вносят вклад в развитие социальной среды , — рассказала руководитель Исполнительной дирекции программы «Приоритет-2030», начальник Управления стратегического планирования и программ развития Мария Врублевская.

Рейтинговое исследование включало оценку деятельности 368 университетов России на основании предоставленных ими анкет, доступных публичных данных, а также сведений из информационно-аналитических систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс». Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд.

Полная версия результатов Национального рейтинга университетов 2023 доступна на сайте.

