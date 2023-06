Победа студентов ГУУ на Всероссийском молодежном фестивале рекламы FROG

Source: MIL-OSI Russian Language News

На завершившемся недавно XIII Всероссийском молодежном фестивале рекламы FROG победили проекты студентов ГУУ.

Фестиваль проводится в рамках Всероссийского конкурса студенческих работ для будущих журналистов, рекламистов и специалистов по связям с общественностью «Жизнь в творческом полете!» на базе Воронежского государственного университета.

Всего на конкурс было подано 196 работ в семи номинациях. Команды студентов Института маркетинга направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» представили свои проекты и заняли призовые места в номинации конкурса «Коммуникационный проект».

2 место: Эльвина Кялбиева, Виктория Литвинова, Иван Кудаков («Цифровые маркетинговые коммуникации 3-2») — коммуникационный проект «GradesUp – образовательный сервис для нескучной учебы», руководитель – доцент кафедры рекламы и связей с общественностью ГУУ Александра Тимохович;

3 место: Екатерина Еганова, Глеб Хаванцев, Максим Григорьев, Артем Соснович, Артем Гребцов, Никита Сысоев («Цифровые маркетинговые коммуникации 3-2») – коммуникационный проект «Siberian Memoria: мыло с верностью Сибири», руководитель – доцент кафедры рекламы и связей с общественностью ГУУ Александра Тимохович.

Наши студенты рассказали немного о своих проектах.

Эльвина Кялбиева: «Grades Up – проект в сфере дополнительного образования, который представляет собой сервис для телефонов, а также сайт, в котором пользователи могут пройти обучающие курсы по школьным предметам в формате групповых или индивидуальных занятий с использованием игрового материала. Совсем недавно мы и сами были школьниками, которым порой не хватало развлечения среди рутинной подготовки к экзаменам. Мы разработали комплекс мероприятий для коммуникационной стратегии нашего проекта: рекламные баннеры для социальных сетей, тексты для email-рассылок, примеры постов для референтных личностей, создали маскот. Наш проект решает вопрос вовлеченности школьников в учебу: мы хотим доказать детям, что учиться – это не скучно!».

Екатерина Еганова: «Наш проект направлен на привлечение внимания аудитории к решению экологических проблем. Мы провели серию исследований и выявили, что молодые люди хотели бы способствовать решению экологических проблем, а некоторые сегменты целевой аудитории уже активно используют в своей жизни экологичные практики. Мы разработали идею экологичного мыла с ароматами растений сибирских лесов, которое будет представлено в биоразлагающейся упаковке, содержащей семена растений. Также мы разработали полноценную коммуникационную стратегию с использованием разных каналов и инструментов: социальные сети, реклама, инфлюенс-маркетинг».

Поздравляем команды-победители и научного руководителя!

