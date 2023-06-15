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Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России (15.06.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

№ п/п Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России Рег. №
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
1. АО ЮниКредит Банк 1
2. АО «БКС Банк» 101
3. АО АКБ «ЦентроКредит» 121
4. АО «РН Банк» 170
5. ООО «ХКФ Банк» 316
6. Банк ГПБ (АО) 354
7. Банк ИПБ (АО) 600
8. АО «Почта Банк» 650
9. Банк ВТБ (ПАО) 1000
10. АО «АЛЬФА-БАНК» 1326
11. ПАО Сбербанк 1481
12. ПАО «РосДорБанк» 1573
13. АО «Тимер Банк» 1581
14. «СДМ-Банк» (ПАО) 1637
15. АО МОСОБЛБАНК 1751
16. АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 1885
17. АКБ «Ланта-Банк» (АО) 1920
18. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1978
19. АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) 2110
20. ООО «Драйв Клик Банк» 2168
21. ПАО Банк «ФК Открытие» 2209
22. ТКБ БАНК ПАО 2210
23. АО «Банк Интеза» 2216
24. КИВИ Банк (АО) 2241
25. ПАО «МТС-Банк» 2268
26. ПАО РОСБАНК 2272
27. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 2275
28. АО «Банк Русский Стандарт» 2289
29. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 2306
30. Банк СОЮЗ (АО) 2307
31. АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) 2309
32. АО «Банк ДОМ.РФ» 2312
33. ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 2440
34. АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 2546
35. АО КБ «Ситибанк» 2557
36. АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 2618
37. АО «Тинькофф Банк» 2673
38. КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 2707
39. АО «БМ-Банк» 2748
40. ИНВЕСТТОРГБАНК АО 2763
41. АО «ОТП Банк» 2766
42. ПАО АКБ «АВАНГАРД» 2879
43. АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 2880
44. ББР Банк (АО) 2929
45. АО «Экспобанк» 2998
46. АО «НС Банк» 3124
47. АО «Банк БЖФ» 3138
48. ПАО «Промсвязьбанк» 3251
49. ПАО Банк ЗЕНИТ 3255
50. Банк «ТРАСТ» (ПАО) 3279
51. Банк «ВБРР» (АО) 3287
52. АО «Райффайзенбанк» 3292
53. НКО АО НРД 3294
54. АО «Кредит Европа Банк (Россия)» 3311
55. АО «МСП Банк» 3340
56. АО «Россельхозбанк» 3349
57. КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 3354
58. АО «СМП Банк» 3368
59. АО «Банк Финсервис» 3388
60. НКО НКЦ (АО)* 3466-ЦК
61. АйСиБиСи Банк (АО) 3475
62. НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)* 3539-ЦК
63. РНКО «Р-ИНКАС» (ООО) 3536-К
Калужская область
64. АО «Газэнергобанк» г. Калуга 3252
Костромская область
65. ПАО «Совкомбанк» г. Кострома 963
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
66. АО «БАНК СГБ» г. Вологда 2816
г. Санкт-Петербург
67. АО «АБ «РОССИЯ» 328
68. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 436
69. Таврический Банк (АО) 2304
Приволжский федеральный округ
Кировская область
70. ПАО «Норвик Банк» г. Киров 902
Нижегородская область
71. ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород 1966
72. АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров 2048
Самарская область
73. АО КБ «Солидарность» г. Самара 554
Республика Татарстан
74. ООО Банк «Аверс» г. Казань 415
75. ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань 2590
Южный федеральный округ
Краснодарский край
76. КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар 2518
Ростовская область
77. ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону 2225
Республика Крым и г. Севастополь
78. РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь 1354
79. АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь 2490
Уральский федеральный округ
Свердловская область
80. ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург 429
81. ПАО Банк Синара г. Екатеринбург 705
82. АО «ВУЗ-банк» г. Екатеринбург 1557
83. ПАО «МЕТКОМБАНК» г. Каменск-Уральский 2443
Тюменская область
84. АО БАНК «СНГБ» г. Сургут 588
Челябинская область
85. ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск 485
86. ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск 493
87. Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск 2584
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
88. Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск 1343
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
89. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск 1810
Приморский край
90. АО «Дальневосточный банк» г. Владивосток 843
91. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток 2733

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