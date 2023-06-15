Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России (15.06.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
|№ п/п
|Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России
|Рег. №
|Центральный федеральный округ
|г. Москва и Московская область
|1.
|АО ЮниКредит Банк
|1
|2.
|АО «БКС Банк»
|101
|3.
|АО АКБ «ЦентроКредит»
|121
|4.
|АО «РН Банк»
|170
|5.
|ООО «ХКФ Банк»
|316
|6.
|Банк ГПБ (АО)
|354
|7.
|Банк ИПБ (АО)
|600
|8.
|АО «Почта Банк»
|650
|9.
|Банк ВТБ (ПАО)
|1000
|10.
|АО «АЛЬФА-БАНК»
|1326
|11.
|ПАО Сбербанк
|1481
|12.
|ПАО «РосДорБанк»
|1573
|13.
|АО «Тимер Банк»
|1581
|14.
|«СДМ-Банк» (ПАО)
|1637
|15.
|АО МОСОБЛБАНК
|1751
|16.
|АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
|1885
|17.
|АКБ «Ланта-Банк» (АО)
|1920
|18.
|ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
|1978
|19.
|АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
|2110
|20.
|ООО «Драйв Клик Банк»
|2168
|21.
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|2209
|22.
|ТКБ БАНК ПАО
|2210
|23.
|АО «Банк Интеза»
|2216
|24.
|КИВИ Банк (АО)
|2241
|25.
|ПАО «МТС-Банк»
|2268
|26.
|ПАО РОСБАНК
|2272
|27.
|ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
|2275
|28.
|АО «Банк Русский Стандарт»
|2289
|29.
|АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
|2306
|30.
|Банк СОЮЗ (АО)
|2307
|31.
|АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)
|2309
|32.
|АО «Банк ДОМ.РФ»
|2312
|33.
|ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
|2440
|34.
|АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
|2546
|35.
|АО КБ «Ситибанк»
|2557
|36.
|АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
|2618
|37.
|АО «Тинькофф Банк»
|2673
|38.
|КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
|2707
|39.
|АО «БМ-Банк»
|2748
|40.
|ИНВЕСТТОРГБАНК АО
|2763
|41.
|АО «ОТП Банк»
|2766
|42.
|ПАО АКБ «АВАНГАРД»
|2879
|43.
|АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
|2880
|44.
|ББР Банк (АО)
|2929
|45.
|АО «Экспобанк»
|2998
|46.
|АО «НС Банк»
|3124
|47.
|АО «Банк БЖФ»
|3138
|48.
|ПАО «Промсвязьбанк»
|3251
|49.
|ПАО Банк ЗЕНИТ
|3255
|50.
|Банк «ТРАСТ» (ПАО)
|3279
|51.
|Банк «ВБРР» (АО)
|3287
|52.
|АО «Райффайзенбанк»
|3292
|53.
|НКО АО НРД
|3294
|54.
|АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
|3311
|55.
|АО «МСП Банк»
|3340
|56.
|АО «Россельхозбанк»
|3349
|57.
|КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
|3354
|58.
|АО «СМП Банк»
|3368
|59.
|АО «Банк Финсервис»
|3388
|60.
|НКО НКЦ (АО)*
|61.
|АйСиБиСи Банк (АО)
|3475
|62.
|НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)*
|63.
|РНКО «Р-ИНКАС» (ООО)
|Калужская область
|64.
|АО «Газэнергобанк» г. Калуга
|3252
|Костромская область
|65.
|ПАО «Совкомбанк» г. Кострома
|963
|Северо-Западный федеральный округ
|Вологодская область
|66.
|АО «БАНК СГБ» г. Вологда
|2816
|г. Санкт-Петербург
|67.
|АО «АБ «РОССИЯ»
|328
|68.
|ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
|436
|69.
|Таврический Банк (АО)
|2304
|Приволжский федеральный округ
|Кировская область
|70.
|ПАО «Норвик Банк» г. Киров
|902
|Нижегородская область
|71.
|ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород
|1966
|72.
|АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров
|2048
|Самарская область
|73.
|АО КБ «Солидарность» г. Самара
|554
|Республика Татарстан
|74.
|ООО Банк «Аверс» г. Казань
|415
|75.
|ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань
|2590
|Южный федеральный округ
|Краснодарский край
|76.
|КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар
|2518
|Ростовская область
|77.
|ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону
|2225
|Республика Крым и г. Севастополь
|78.
|РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь
|1354
|79.
|АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь
|2490
|Уральский федеральный округ
|Свердловская область
|80.
|ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург
|429
|81.
|ПАО Банк Синара г. Екатеринбург
|705
|82.
|АО «ВУЗ-банк» г. Екатеринбург
|1557
|83.
|ПАО «МЕТКОМБАНК» г. Каменск-Уральский
|2443
|Тюменская область
|84.
|АО БАНК «СНГБ» г. Сургут
|588
|Челябинская область
|85.
|ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск
|485
|86.
|ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск
|493
|87.
|Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск
|2584
|Сибирский федеральный округ
|Новосибирская область
|88.
|Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск
|1343
|Дальневосточный федеральный округ
|Амурская область
|89.
|«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск
|1810
|Приморский край
|90.
|АО «Дальневосточный банк» г. Владивосток
|843
|91.
|ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток
|2733