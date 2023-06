Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России (15.06.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

№ п/п Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России Рег. № Центральный федеральный округ г. Москва и Московская область 1. АО ЮниКредит Банк 1 2. АО «БКС Банк» 101 3. АО АКБ «ЦентроКредит» 121 4. АО «РН Банк» 170 5. ООО «ХКФ Банк» 316 6. Банк ГПБ (АО) 354 7. Банк ИПБ (АО) 600 8. АО «Почта Банк» 650 9. Банк ВТБ (ПАО) 1000 10. АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 11. ПАО Сбербанк 1481 12. ПАО «РосДорБанк» 1573 13. АО «Тимер Банк» 1581 14. «СДМ-Банк» (ПАО) 1637 15. АО МОСОБЛБАНК 1751 16. АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 1885 17. АКБ «Ланта-Банк» (АО) 1920 18. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1978 19. АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) 2110 20. ООО «Драйв Клик Банк» 2168 21. ПАО Банк «ФК Открытие» 2209 22. ТКБ БАНК ПАО 2210 23. АО «Банк Интеза» 2216 24. КИВИ Банк (АО) 2241 25. ПАО «МТС-Банк» 2268 26. ПАО РОСБАНК 2272 27. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 2275 28. АО «Банк Русский Стандарт» 2289 29. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 2306 30. Банк СОЮЗ (АО) 2307 31. АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) 2309 32. АО «Банк ДОМ.РФ» 2312 33. ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 2440 34. АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 2546 35. АО КБ «Ситибанк» 2557 36. АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 2618 37. АО «Тинькофф Банк» 2673 38. КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 2707 39. АО «БМ-Банк» 2748 40. ИНВЕСТТОРГБАНК АО 2763 41. АО «ОТП Банк» 2766 42. ПАО АКБ «АВАНГАРД» 2879 43. АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 2880 44. ББР Банк (АО) 2929 45. АО «Экспобанк» 2998 46. АО «НС Банк» 3124 47. АО «Банк БЖФ» 3138 48. ПАО «Промсвязьбанк» 3251 49. ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 50. Банк «ТРАСТ» (ПАО) 3279 51. Банк «ВБРР» (АО) 3287 52. АО «Райффайзенбанк» 3292 53. НКО АО НРД 3294 54. АО «Кредит Европа Банк (Россия)» 3311 55. АО «МСП Банк» 3340 56. АО «Россельхозбанк» 3349 57. КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 3354 58. АО «СМП Банк» 3368 59. АО «Банк Финсервис» 3388 60. НКО НКЦ (АО)* 3466-ЦК 61. АйСиБиСи Банк (АО) 3475 62. НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)* 3539-ЦК 63. РНКО «Р-ИНКАС» (ООО) 3536-К Калужская область 64. АО «Газэнергобанк» г. Калуга 3252 Костромская область 65. ПАО «Совкомбанк» г. Кострома 963 Северо-Западный федеральный округ Вологодская область 66. АО «БАНК СГБ» г. Вологда 2816 г. Санкт-Петербург 67. АО «АБ «РОССИЯ» 328 68. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 436 69. Таврический Банк (АО) 2304 Приволжский федеральный округ Кировская область 70. ПАО «Норвик Банк» г. Киров 902 Нижегородская область 71. ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород 1966 72. АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров 2048 Самарская область 73. АО КБ «Солидарность» г. Самара 554 Республика Татарстан 74. ООО Банк «Аверс» г. Казань 415 75. ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань 2590 Южный федеральный округ Краснодарский край 76. КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар 2518 Ростовская область 77. ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону 2225 Республика Крым и г. Севастополь 78. РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь 1354 79. АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь 2490 Уральский федеральный округ Свердловская область 80. ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург 429 81. ПАО Банк Синара г. Екатеринбург 705 82. АО «ВУЗ-банк» г. Екатеринбург 1557 83. ПАО «МЕТКОМБАНК» г. Каменск-Уральский 2443 Тюменская область 84. АО БАНК «СНГБ» г. Сургут 588 Челябинская область 85. ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск 485 86. ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск 493 87. Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск 2584 Сибирский федеральный округ Новосибирская область 88. Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск 1343 Дальневосточный федеральный округ Амурская область 89. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск 1810 Приморский край 90. АО «Дальневосточный банк» г. Владивосток 843 91. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток 2733

