Педагоги обсудили, как привлечь талантливых детей в вузы

Специалисты Центра по работе с абитуриентами приняли участие в конференции «Сопровождение профессионального самоопределения: эффективные практики работы с одаренными детьми».

В Год педагога и наставника мероприятие объединило руководителей региональных центров, педагогических работников, методистов со всей России. Основной площадкой конференции стал Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей Санкт-Петербурга «Академия талантов». А часть программы прошла в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, где участники изучили проектную деятельность университета и обсудили практики успешного взаимодействия с центрами дополнительного образования.

Исполняющий обязанности проректора по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов рассказал о деятельности Центра по работе с абитуриентами СПбПУ: Центр координирует работу всех подразделений университета в сфере профориентации, взаимодействия с абитуриентами, представителями школ, образовательных центров, интернет-порталов и другими заинтересованными лицами, связанными с этими направлениями деятельности. Формирование системы сотрудничества университета с образовательными учреждениями и абитуриентами, основанной на привлечении талантливой и заинтересованной молодёжи, а также популяризация образовательных программ университета и продвижение бренда СПбПУ — приоритетные задачи нашего центра .

Продолжил встречу ведущий специалист Центра по работе с абитуриентами Максим Безбородов. Темой его выступления стало «Сопровождение профессионального самоопределения: эффективные практики работы с одарёнными детьми».

Политех объединяет талантливых школьников. Кроме сотрудничества с крупными образовательными центрами, мы организуем образовательные интенсивы, профильные смены во всероссийских детских центрах и олимпиады , — отметил Максим Дмитриевич.

На встрече выступил также Георгий Васильянов, научный сотрудник Лаборатории «Цифровое моделирование индустриальных систем» Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ, ассистент Высшей школы интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий ИКНТ СПбПУ и один из активных участников совместных образовательных программ для школьников. Георгий рассказал о направлениях сотрудничества и различных форматах взаимодействия лабораторий «Промышленные системы потоковой обработки данных» и «Цифровое моделирование индустриальных систем» ПИШ СПбПУ с Академией талантов: эксперты СПбПУ ведут образовательные интенсивы и долгосрочные обучающие курсы, участвуют в выставках и днях открытых дверей, оценивают работы в жюри региональных этапов конкурса «Дежурный по планете», читают лекции на выездных интенсивах и дают экспертные консультации по исследовательским работам школьников.

На образовательных сменах Академии талантов старшеклассники учатся решать актуальные инженерные задачи в сфере искусственного интеллекта, технического зрения, виртуальной реальности, робототехники и интернета вещей. Ребята знакомятся с новыми научно-техническими разработками и профессиями будущего, ноу-хау в области обработки данных, а также выполняют свои собственные проекты — от идеи и до финальной презентации.

При создании программ и научно-методических материалов образовательных смен для школьников, мы опираемся на наработки по реальным проектам, которые реализуем в наших лабораториях. Благодаря этому задачи, которые получают ребята, рассчитаны на развитие практических навыков , — отметил Георгий Васильянов.

Спикер также показал примеры лучших проектов, которые создали школьники во время обучения, и поделился планами сотрудничества.

Доцент кафедры физики, кандидат педагогических наук Наталья Леонова рассказала о взаимодействии университета и Регионального центра выявления и поддержки одарённых детей «Интеллект». Преподаватели СПбПУ активно сотрудничают с учреждением и проводят на базе Центра открытые лекции, мастер-классы по решению олимпиадных задач, образовательные сессии в Ленинградской области.

Встреча завершилась открытым диалогом между участниками и обсуждением представленных тем.

