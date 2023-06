О современных технологиях обучения расскажут на вебинаре ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

20 июня в 11:00 состоится экспертый вебинар «Современные цифровые платформы и технологии, применяемые для обучения», организованный ГУУ.

Генеральный директор ООО «Платформа Эвеон», основатель Бизнес-студии «Скорость отрыва» Владимир Полковников познакомит с технологиями обучения, основанными на чат-ботах, расскажет об их применении в России и за рубежом, а также поделится опытом использования Чат-бота УПРАВРОСТ в ГУУ.

Директор по развитию ЦДО УКЦ «Проектная ПРАКТИКА», Генеральный директор АНО «ЦОРПУ» Юрий Ким объяснит, что такое S-образная кривая обучения и как нетравматично стать руководителем проекта с использованием современных инструментов.

Директор НОЧУ ДПО «Международный Центр Профессионального Образования» Елена Выходцева порекомендует курсы повышения квалификации, востребованные среди разных категорий слушателей, а также расскажет о том, какие формы и методы применяются сегодня в рамках ДПО.

Во время трансляции слушатели смогут задавать вопросы спикерам в чате и получить обратную связь.

Присоединиться к вебинару можно по ссылке:

[embedded content]

