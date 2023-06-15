О начале торгов ценными бумагами “15” июня 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

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Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания “Фордевинд” Тип ценных бумаг Облигации биржевые, предназначенные для квалифицированных инвесторов Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-01-00616-R-001P от 30.05.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 500 000 штук Дата погашения 31.12.2025 – 16,6% от номинальной стоимости Облигаций;

30.01.2026 – 16,6% от номинальной стоимости Облигаций;

01.03.2026 – 16,6% от номинальной стоимости Облигаций;

31.03.2026 – 16,6% от номинальной стоимости Облигаций;

30.04.2026 – 16,6% от номинальной стоимости Облигаций;

30.05.2026 – 17% от номинальной стоимости Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 30.05.2026 Торговый код RU000A106DK4 ISIN код RU000A106DK4 Уровень листинга Третий уровень Сектор Сектор компаний повышенного инвестиционного риска Способ размещения Закрытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 30-й календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. Андеррайтер наименование ООО ИК “Иволга Капитал” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0478600000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ИВОЛГАКАП

MIL OSI