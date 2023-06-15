Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уважаемые пользователи тестового полигона Срочного рынка,
19 июня 2023 года мы начнем обновление Т0 полигона SPECTRA до версии, соответствующей промышленной – 7.12. Полигон будет недоступен для подключения по 21 июня 2023 г.
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