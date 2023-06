Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Высшая школа экономики как один из ведущих российских университетов видит свою задачу в развитии талантов и участии в любых проектах, целью которых является создание достойного будущего для нашей страны. В лице АСИ мы нашли партнера, который разделяет это видение с нами и уже достойно зарекомендовал себя в ходе нашей предыдущей совместной работы. Надеюсь, что конкретные результаты реализации нашего соглашения мы увидим уже в самое ближайшее время».

«У Агентства стратегических инициатив сегодня достаточно широкая повестка — это развитие предпринимательства и технологий, формирование новых подходов в образовании, в социальном развитии, в сфере внутреннего туризма. Здесь мы опираемся на экспертизу, аналитику и опыт, которые уже есть в Высшей школе экономики, чтобы вместе работать как над реализацией конкретных проектов, так и над созданием новых образовательных программ. Например, на базе НИУ ВШЭ планируем запуск одной из пилотных программ “Университета предпринимателей”. Для нас важен обмен практиками, поэтому мы готовы вовлекать студентов и сотрудников ВШЭ в реализацию инициатив агентства».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI