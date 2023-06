На товарном рынке появились индексы сахара и подсолнечного масла

Source: MIL-OSI Russian Language News

Методики расчета двух новых товарных индикаторов — регионального индекса сахара в Центральном федеральном округе и экспортного индекса подсолнечного масла — одобрены межведомственной рабочей группой. Индексы рассчитывает АО «Национальная товарная биржа» на основе информации о сделках, которую ей обязаны предоставлять участники рынка.

Для участников рынка индекс является ориентиром, который они могут использовать при решении бизнес-задач и запуске инструментов хеджирования ценовых рисков. Также его можно применять при регулировании товарных рынков. В настоящее время индекс подсолнечного масла уже используется при расчете ставок вывозных таможенных пошлин, а индекс сахара предложен биржей в качестве базисного актива для запуска расчетного фьючерсного контракта. Одобренные индексы войдут в национальную систему ценовых индикаторов. В дальнейшем Банк России и ведомства оценят возможность их использования в регуляторных целях. Фото на превью: Mr. Amarin Jitnathum / Shutterstock / Fotodom

