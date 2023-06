На ПМЭФ объявлено о запуске программы для снижения стоимости доставки продукции МСП-экспортеров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

июня в рамках ПМЭФ-2023 Первый вице-премьер Андрей Белоусов принял участие в сессии «Международная кооперация: от задач к решению». Участники обсудили возможности российского бизнеса, ожидания иностранных партнеров и меры господдержки, способствующие развитию внешнеторговой сферы.

В ходе сессии генеральный директор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина и заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило объявили о запуске программы, позволяющей консолидировать регулярные грузы малого и среднего бизнеса. Это даст возможность снизить для предпринимателей стоимость доставки.

Андрей Белоусов отметил важность этой инициативы и поделился ожиданиями запуска льготных программ кредитования МСП-экспортеров от банков. «Нужны специальные кредитные продукты, включая факторинг. Очень надеюсь, что мы развернем факторинговую программу. И «зонтичные гарантии» будем широко применять», — подчеркнул он.

Первый вице-премьер отметил высокий количественный потенциал российских МСП, способных к началу экспортной деятельности: «У нас может быть 600 тысяч экспортеров. А их у нас только 60 тысяч». Главным сдерживающим фактором для предпринимателей Андрей Белоусов назвал зачастую безосновательную боязнь сложностей выхода на внешние рынки.

Для того, чтобы снять эти предпринимательские страхи, государство должно действовать одновременно по нескольким направлениям — активно информировать об экспортных возможностях, снимать барьеры, содействовать в поиске иностранных партнеров.

О мерах предпринимательской поддержки и программах международного сотрудничества на сессии рассказали представители бизнеса Индии и Китая, российских регионов. Участие в обсуждении приняли заместитель Председателя Правительства Московской области Екатерина Зиновьева, президент Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, руководитель блока среднего, малого бизнеса и розницы ПАО «Промсвязьбанк» Константин Басманов и другие.

