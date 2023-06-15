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На ПМЭФ назвали победителей конкурса «Мой добрый бизнес»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Направление «Бизнес»

Номинация «Лучший проект в культурно-просветительской сфере»:

  • Бонусная система мотивации учебы и развития ГЛОБУС (Нижегородская область);
  • ЦКТ «УникУм» (ЯНАО);
  • Образовательный проект «Образ будущего» (Республика Башкортостан).

Номинация «Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта»:

  • Детская школа футбола «Футболика» (г. Санкт-Петербург);
  • Проект «Здоровые дети – наше будущее» (Пензенская область);
  • Семейный оздоровительный акваклуб STARFISH (г. Москва).

Номинация «Лучший проект в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»:

  • Школа нянь-гувернанток (г. Москва);
  • Компания «Стирай-город» (Хабаровский край);
  • Мебельная фабрика «АСТРА» (г. Санкт-Петербург).

Номинация «Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья»:

  • Компания «Салют Орто» (Республика Бурятия);
  • Кинезиоцентр «Берегиня» (Амурская область);
  • Ивановский областной центр ЛФК и СМ (Ивановская область).

Номинация «Лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества»:

  • Тифлоцентр «Вертикаль» (Тверская область);
  • Проект «VideoOculograph» (Московская область);
  • Проект «Говорящая книга» (г. Москва);
  • Проект «CCOVER» (Ярославская область);
  • Проект «Глазнойпротез.рф» (г. Москва).

Номинация «Лучший проект в сфере социального обслуживания»:

  • Научно-инновационный центр «Профессиональное долголетие» (г. Санкт-Петербург);
  • Семейный центр «СЕМИЦВЕТИК» (ЯНАО);
  • Частное стационарное учреждение по уходу за пожилыми людьми и инвалидами «Комфорт» (Тюменская область);
  • Медико-диагностический центр им. профессора Войно-Ясенецкого (Оренбургская область).

Номинация «Лучший проект в сфере социального туризма»:

  • Загородный семейный клуб «Парус мечты» (Нижегородская область);
  • Детский оздоровительный лагерь «Заря» (Пензенская область);
  • Этнографический центр истории казачества «Арамильская слобода» (Свердловская область).

Номинация «Лучший проект в культурно-просветительской сфере»:

  • Центр современного искусства «СеверОк» (Мурманская область);
  • Мастерская творчества «АРТ-Боржек» (Алтайский край);
  • Детский книжный магазин и книжный клуб «Лютература» (Приморский край).

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Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

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