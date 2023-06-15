На ПМЭФ назвали победителей конкурса «Мой добрый бизнес»

Source: MIL-OSI Russian Language News
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Направление «Бизнес»
Номинация «Лучший проект в культурно-просветительской сфере»:
- Бонусная система мотивации учебы и развития ГЛОБУС (Нижегородская область);
- ЦКТ «УникУм» (ЯНАО);
- Образовательный проект «Образ будущего» (Республика Башкортостан).
Номинация «Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта»:
- Детская школа футбола «Футболика» (г. Санкт-Петербург);
- Проект «Здоровые дети – наше будущее» (Пензенская область);
- Семейный оздоровительный акваклуб STARFISH (г. Москва).
Номинация «Лучший проект в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»:
- Школа нянь-гувернанток (г. Москва);
- Компания «Стирай-город» (Хабаровский край);
- Мебельная фабрика «АСТРА» (г. Санкт-Петербург).
Номинация «Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья»:
- Компания «Салют Орто» (Республика Бурятия);
- Кинезиоцентр «Берегиня» (Амурская область);
- Ивановский областной центр ЛФК и СМ (Ивановская область).
Номинация «Лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества»:
- Тифлоцентр «Вертикаль» (Тверская область);
- Проект «VideoOculograph» (Московская область);
- Проект «Говорящая книга» (г. Москва);
- Проект «CCOVER» (Ярославская область);
- Проект «Глазнойпротез.рф» (г. Москва).
Номинация «Лучший проект в сфере социального обслуживания»:
- Научно-инновационный центр «Профессиональное долголетие» (г. Санкт-Петербург);
- Семейный центр «СЕМИЦВЕТИК» (ЯНАО);
- Частное стационарное учреждение по уходу за пожилыми людьми и инвалидами «Комфорт» (Тюменская область);
- Медико-диагностический центр им. профессора Войно-Ясенецкого (Оренбургская область).
Номинация «Лучший проект в сфере социального туризма»:
- Загородный семейный клуб «Парус мечты» (Нижегородская область);
- Детский оздоровительный лагерь «Заря» (Пензенская область);
- Этнографический центр истории казачества «Арамильская слобода» (Свердловская область).
Номинация «Лучший проект в культурно-просветительской сфере»:
- Центр современного искусства «СеверОк» (Мурманская область);
- Мастерская творчества «АРТ-Боржек» (Алтайский край);
- Детский книжный магазин и книжный клуб «Лютература» (Приморский край).
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