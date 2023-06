На ПМЭФ назвали победителей конкурса «Мой добрый бизнес»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

Направление «Бизнес» Номинация «Лучший проект в культурно-просветительской сфере»: Бонусная система мотивации учебы и развития ГЛОБУС (Нижегородская область);

ЦКТ «УникУм» (ЯНАО);

Образовательный проект «Образ будущего» (Республика Башкортостан). Номинация «Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта»: Детская школа футбола «Футболика» (г. Санкт-Петербург);

Проект «Здоровые дети – наше будущее» (Пензенская область);

Семейный оздоровительный акваклуб STARFISH (г. Москва). Номинация «Лучший проект в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»: Школа нянь-гувернанток (г. Москва);

Компания «Стирай-город» (Хабаровский край);

Мебельная фабрика «АСТРА» (г. Санкт-Петербург). Номинация «Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья»: Компания «Салют Орто» (Республика Бурятия);

Кинезиоцентр «Берегиня» (Амурская область);

Ивановский областной центр ЛФК и СМ (Ивановская область). Номинация «Лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества»: Тифлоцентр «Вертикаль» (Тверская область);

Проект «VideoOculograph» (Московская область);

Проект «Говорящая книга» (г. Москва);

Проект «CCOVER» (Ярославская область);

Проект «Глазнойпротез.рф» (г. Москва). Номинация «Лучший проект в сфере социального обслуживания»: Научно-инновационный центр «Профессиональное долголетие» (г. Санкт-Петербург);

Семейный центр «СЕМИЦВЕТИК» (ЯНАО);

Частное стационарное учреждение по уходу за пожилыми людьми и инвалидами «Комфорт» (Тюменская область);

Медико-диагностический центр им. профессора Войно-Ясенецкого (Оренбургская область). Номинация «Лучший проект в сфере социального туризма»: Загородный семейный клуб «Парус мечты» (Нижегородская область);

Детский оздоровительный лагерь «Заря» (Пензенская область);

Этнографический центр истории казачества «Арамильская слобода» (Свердловская область). Номинация «Лучший проект в культурно-просветительской сфере»: Центр современного искусства «СеверОк» (Мурманская область);

Мастерская творчества «АРТ-Боржек» (Алтайский край);

Детский книжный магазин и книжный клуб «Лютература» (Приморский край).

