Московская биржа представила на ПМЭФ информационно-торговый терминал

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

15 июня 2023 года в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ- 2023) Московская биржа представила бета-версию информационно-торгового терминала для работы на российском финансовом рынке – “Трейд Радар”.

Официальную презентацию терминала на Территории инноваций ПМЭФ провели председатель правления Московской биржи Юрий Денисов и управляющий директор по управлению и монетизации данных Московской биржи Анджей Аршавский.

Информационно-торговый терминал “Трейд Радар” включает информационно-аналитический и торговый модули с широким набором данных, аналитических и сервисных функций, средств визуализации данных. Уже сегодня терминал “Трейд Радар” предоставляет доступ к новостной ленте, к текущим и историческим котировкам на активы, торгуемые на Московской бирже, к референсным данным по выпускам ценных бумаг, позволяет осуществлять технический анализ, обмен текстовыми сообщениями между участниками межбанковского рынка с целью согласования условий и заключения внебиржевых сделок в специализированных защищенных чатах, просматривать историю сделок, поставлять индикативные цены маркетмейкерам.

В перспективе терминал позволит российским и иностранным компаниям финансовой и других отраслей, а также министерствам и ведомствам получать исчерпывающие данные по состоянию российского финансового рынка, биржевую информацию, новостные потоки, отчетность компаний, использовать аналитические инструменты и совершать торговые операции с различными активами. “Трейд Радар” будет обладать широким набором функций по обработке и визуализации данных.

Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:

“При разработке терминала мы ориентируемся на потребности российского рынка и его участников – наших клиентов, и сегодня мы очень рады представить решение, которое, надеюсь, в перспективе станет незаменимым инструментом в каждодневной работе компаний самых разных отраслей российской экономики, органов власти, средств массовой информации. В основу терминала легли накопленная за много лет экспертиза биржи, надежные и современные технологии, уникальные данные по всем торгуемым инструментам, российским компаниям, а также широкий функционал для анализа и обработки информации. Представленный сегодня терминал – это первый шаг большого пути, мы хотим развивать этот продукт вместе с рынком и открыты для партнерства, которое поможет сделать наш продукт максимально полезным для клиентов”.

Московская биржа выступает администратором сервиса, идентифицирует участников и обеспечивает хранение протоколов переговоров пользователей. Технологии биржи обеспечивают конфиденциальность, надежность и достоверность переговоров за счет использования решений и имеющейся инфраструктуры, а также полностью соответствует требованиям регулирования по защите информации при осуществлении финансовых операций.

В терминале также предусмотрена возможность интеграции с внешними системами анализа информации и принятия торговых решений, а также с фронт- и бэк-офисными системами участников торгов.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI