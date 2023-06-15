Московская биржа начинает расчет фиксингов ценных бумаг

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

15 июня 2023 года Московская биржа начинает расчет новых индикаторов – фиксингов ценных бумаг. Фиксинги ценных бумаг рассчитываются ежедневно по акциям и депозитарным распискам, входящим в состав Индекса Мосбиржи и Индекса РТС по формуле средневзвешенной цены за период с 15:00 до 16:00 по Московскому времени. Фиксинги ценных бумаг отражают репрезентативную стоимость ценных бумаг, которая может использоваться как в биржевых продуктах, например, фьючерсах и опционах, так и в структурных продуктах банков и других финансовых институтов.

С методикой расчета фиксингов ценных бумаг можно ознакомиться на сайте Московской Биржи.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI