Московская биржа и Финансовый университет расширяют сотрудничество в образовательной и научной сферах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

15 июня 2023 года на XXVI Петербургском международном экономическом форуме Московская биржа заключила соглашение о сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

В церемонии подписания участвовали председатель правления Московской биржи Юрий Денисов и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.

Соглашение направлено на сотрудничество в образовательной, научной и консалтинговой сферах. Стороны договорились объединить усилия для подготовки управленческих и экономических кадров всех уровней образования. В частности, будут разработаны программы обучения специалистов финансовой сферы. Также планируется проведение совместных научных исследований в области развития рынков ценных бумаг, технологий биржевой торговли и новых финансовых инструментов. Для реализации совместной просветительской работы биржа и университет будут сотрудничать в области повышения уровня финансовой грамотности населения.

Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:

“Биржа на разных уровнях принимает участие в образовательном процессе. Наше взаимодействие с вузами включает десятки совместных проектов, все больше экспертов Московской биржи подключается к работе в сфере научных исследований. Многие сотрудники начали карьеру на бирже со студенческой скамьи и продолжают работать с нами долгие годы. Сегодняшнее соглашение с Финансовым университетом развивает наше долговременное партнерство. Будущее российского финансового рынка напрямую зависит от качества подготовки кадров. Поэтому главный вектор сотрудничества с университетом направлен именно на работу со студентами и молодыми специалистами”.

Станислав Прокофьев, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:

“Подписание этого соглашения является логичным продолжением многолетнего и продуктивного сотрудничества Финансового университета и Московской биржи, направленного на развитие отечественного финансового рынка и обеспечение его высококвалифицированными кадрами. Именно Финансовый университет первым в России начал готовить профессионалов для финансового рынка и биржевого дела.

Партнерство с Московской биржей создаст новые уникальные возможности для подготовки молодых специалистов к инвестированию и профессиональной деятельности на финансовом рынке, а также запустит новые треки в научных исследованиях. Системность, долгосрочность и открытость инновациям — ключевые принципы, которые заложены в основу нашей совместной работы. В рамках подписанного соглашения мы будем активно развивать практико-ориентированные образовательные программы и в ближайшее время планируем создать симулятор учебной биржи с использованием информационно-торгового терминала Московской биржи, а также ее финансовых технологий”.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации является одним из ключевых российских вузов в сфере подготовки профессионалов для финансовой, банковской сферы: экономистов, IT-специалистов, юристов по финансовому праву. Филиальная сеть вуза насчитывает 27 филиалов. Общее число обучающихся по основным образовательным программам составляет более 47 тыс. человек. Общая численность работников Финансового университета – около 6 тыс. человек.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI