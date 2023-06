Московская биржа и ДОМ.РФ договорились совместно развивать рынок цифровых финансовых активов

Source: MIL-OSI Russian Language News

15 июня 2023 года на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) Московская биржа заключила соглашение о сотрудничестве с компанией ДОМ.РФ в сфере развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА).

В официальной церемонии подписания приняли участие председатель правления Московской биржи Юрий Денисов и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Соглашение закрепляет намерения сторон по развитию рынка ЦФА. Московская биржа и ДОМ.РФ будут совместно разрабатывать и внедрять технологии выпуска и обращения данных активов с целью привлечения внебюджетных инвестиций в жилищную сферу.

В рамках совместной работы ДОМ.РФ и Московская биржа планируют осуществить пилотное размещение ЦФА, доступных к приобретению в том числе физическими лицами.

Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:

“Цифровые финансовые активы – гибкий и интересный продукт, обладающий большим потенциалом. Использование новых технологий способно существенно расширить инструментарий организованного рынка за счет самых различных сфер, отраслей и бизнесов, ранее не представленных на нем. Это позволит нам совместно с партнерами создавать и предлагать самому широкому кругу инвесторов совершенно новые продукты и возможности сбережения и приумножения капитала”.

Виталий Мутко, генеральный директор ДОМ.РФ:

“Привлечение ресурсов на развитие жилищной сферы – важный, необходимый шаг к повышению качества жизни в стране. ДОМ.РФ совместно с Мосбиржей запускает принципиально новый механизм финансирования – через цифровые финансовые активы. Его реализация своевременна на фоне глобальной цифровизации и нацелена на дополнительную поддержку строительной отрасли”.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

Группа ДОМ.РФ – один из крупнейших финансовых институтов России – 25 лет занимается развитием жилищной сферы, являясь оператором мер государственной поддержки. Группа объединяет направления деятельности, которые способствуют повышению доступности жилья, прогрессу рынка жилищного и инфраструктурного строительства, развитию ипотечного кредитования и цивилизованной аренды, формированию комфортной городской среды. Среди функций ДОМ.РФ – вовлечение в оборот неиспользуемых федеральных земель, цифровизация стройотрасли, секьюритизация ипотеки, бесплатные консультации для граждан (спроси.дом.рф) и повышение финграмотности. В структуру Группы входят универсальный Банк ДОМ.РФ, компания “ДОМ.РФ Девелопмент”, крупнейший в РФ производитель лифтового оборудования – Щербинский лифтостроительный завод.



