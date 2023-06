Московская биржа и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

15 июня 2023 года на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) Московская биржа и Газпромбанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационно-аналитических продуктов.

Соглашение предусматривает совместную работу над информационно-торговыми продуктами для финансовых рынков.

В рамках сотрудничества стороны будут взаимодействовать и обмениваться экспертным опытом в целях совершенствования и расширения функционала информационно-торгового терминала, разработанного Московской биржей. С помощью терминала пользователи смогут в реальном времени наблюдать за состоянием финансовых рынков, совершать внебиржевые сделки, а также проводить переговоры с контрагентами в закрытых защищенных чатах.

Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:

“Газпромбанк стал нашим партнером по развитию информационно-торгового терминала, который создается как наша флагманская аналитически-информационная и торговая платформа для внебиржевого рынка. Опыт наших коллег из банка даст возможность учесть их функциональные потребности для развития сервиса, дооснастить его и подготовить максимально востребованный рынком продукт”.

Павел Буров, первый вице-президент Газпромбанка:

“Участники российского финансового рынка ощущают нехватку качественного современного информационно-аналитического сервиса для поддержки инвестиционного бизнеса и торговых операций. Газпромбанк полагает, что ресурсы Московской биржи и потенциальная синергия с предоставляемыми торговыми сервисами создают предпосылки для успешной реализации востребованного продукта”.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



