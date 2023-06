МКБ и холдинг Т1 договорились о сотрудничестве в ИТ-среде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московский кредитный банк (МКБ) и Холдинг Т1 сосредоточат усилия на анализе технологического ландшафта и развитии платформы производства ПО Сфера, созданной внутри Т1. Для этого партнеры создадут рабочие группы, в которые войдут эксперты и руководители в области создания цифровых продуктов и трансформации бизнес-процессов.

Компании договорились о сотрудничестве в целях решения задач в ИТ-области. Соглашение подписали заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский и коммерческий директор продуктового кластера холдинга Т1 Антон Спирин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«МКБ — крупный, амбициозный и динамичный представитель финансового сектора, который сфокусирован на создании ценности за счет применения новых цифровых технологий. Банк, безусловно, является целевой аудиторией для продуктов и компетенций нашего ИТ-холдинга. Мы намерены совместно инвестировать в исследование и пилотирование инновационных ИТ-продуктов, создаваемых в рамках холдинга Т1 и не только. Основной зоной внимания на текущий момент мы видим применение технологий интеллектуального анализа процессов и новые продукты для улучшения клиентского опыта», — прокомментировал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса продуктового кластера холдинга Т1.

«Сотрудничество МКБ и Т1 поможет в развитии и поддержке российских разработок в сфере ИТ, а также будет способствовать созданию инновационных решений в области информационных технологий. Уверен, это приведет к улучшению качества продуктов и услуг не только для наших клиентов, но для всех участников финтех-рынка», — подчеркнул Сергей Путятинский, заместитель председателя правления МКБ.

