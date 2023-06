Минэкономразвития создаст единый реестр НКО-получателей господдержки

Source: MIL-OSI Russian Language News

июня на Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия «Оценка воздействия НКО, благотворительной деятельности и волонтерского труда на экономику». В ходе сессии директор департамента развития социальной сферы и сектора НКО Святослав Сорокин сообщил о разрабатываемых и действующих мерах поддержки некоммерческих организаций.

Для удобства всех, кто работает с некоммерческим сектором, министерство создаст единый реестр получающих господдержку СОНКО вместо большого количества ведомственных, региональных и других перечней, действующих в настоящий момент. «У нас на разных уровнях – муниципальных, субъектовых — больше тысячи таких реестров ведется. Для того, чтобы упростить и сделать сектор прозрачным, мы на площадке Минэкономразвития сведем все это воедино», — сообщил Сорокин.

Чтобы организациям было проще идентифицировать свою социально ориентированную деятельность, получать меры поддержки и входить в реестр СОНКО, в текущем году Минэкономразвития введены отдельные коды ОКВЭД. Так, появились коды для деятельности по сбору и передаче благотворительных пожертвований, по формированию целевого капитала НКО, для организаций по охране окружающей среды, правозащитных организаций и другие.

Физлица и компании, жертвующие средства организациям из реестра СОНКО Минэкономразвития, могут получать налоговые преференции. Для физлиц существует социальный налоговый вычет на благотворительность, а для компаний — возможность зачесть в счет уплаты налога на прибыль безвозмездно переданное определенным категориям НКО имущество. По данным ФНС России, за 3 квартала 2022 года такой возможностью воспользовались более 90 юридических лиц, осуществив при этом безвозмездную передачу имущества некоммерческим организациям на сумму 14 млрд рублей.

В настоящий момент министерство совместно с депутатами Государственной Думы, другими ведомствами прорабатывает возможность снижения страховых взносов для организаций из реестра СОНКО.

Говоря о роли некоммерческого сектора в экономике России, Святослав Сорокин отметил, что вклад НКО в ВВП в 2021 году составил почти полтора процента. В том числе вклад СОНКО, находящихся в реестре Минэкономразвития, составил 0,59%. Вклад благотворительности в экономику составил 0,6%, волонтерства – 0,4%. Министерство вместе с Росстатом продолжит изучение показателей сектора в динамике. «Особенность данных в том, что все показатели в экономике между собой связаны. И коммерческие организации, и госсектор, и некоммерческие — это единое целое, они, как кирпичики, ложатся в основу ВВП», — прокомментировал заместитель руководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе.

В обсуждении роли и перспектив развития НКО также приняли участие председатель комитета по молодежной политике Государственной Думы Артем Метелев, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке СОНКО Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова, учредитель благотворительного фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова, вице-президент НИУ «ВШЭ» Лев Якобсон, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании «Металлоинвест» Юлия Мазанова.

