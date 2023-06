Минэкономразвития предлагает создать удобные условия для релокации граждан, разделяющих ценности и культуру России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Россия ведет активную работу по привлечению высококвалифицированных специалистов из заграницы. В стране успешно реализуются государственные программы по привлечению соотечественников из-за рубежа. Об этом заместитель экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил на одной из тематических сессий Петербургского международного экономического форума.

«По-прежнему важным остается вопрос создания условий для переезда в Россию иностранных граждан, – отметил замминистра. – Сейчас программа соотечественников не в полной мере отвечает запросу. Не каждый иностранец, который сегодня разделяет и поддерживает ценности и культуру России может воспользоваться программой ввиду отсутствия родственных корней. По нашим оценкам, 45 тысяч иностранцев из недружественных стран готовы переселиться в Россию. Порядка 70% – это европейские страны, 25% – США, Канада и Австралия».

Для решения этой задачи Минэкономразвития предлагает предусмотреть в законодательстве удобные механизмы для релокации, в рамках которой приезжающие получат налоговые и таможенные льготы, снятие ограничений на финансовые операции через предоставление статуса проживающего, курсы по изучению русского языка, консультации по правоприменению российского законодательства, консульское сопровождение, а также доступ к единому информационному сайту с возможностью заполнения анкеты участника программы.

По словам Дмитрия Вольвача, при привлечении иностранцев в Россию для постоянного проживания не стоит забывать об их адаптации и интеграции в российское общество. Минэкономразвития реализует для этих целей федеральный проект «Россия – привлекательная для учебы и работы страна», направленный на повышение интереса к русскому языку и российской системе образования, упрощение доступа к государственным сервисам в области миграции, а также улучшение восприятия России в мире, как страны удобной для учебы и работы.

«Для повышения доступности российского образования вдвое увеличили количество российских педагогов за рубежом, строим наши школы, запущена система по онлайн-обучению русскому языку. Более 1,5 тысяч иностранных студентов в период с января по декабрь 2022 года обучалось на платформе. Пока данная платформа коммерческая, ее масштабирование на федеральный уровень будет реализовано в ближайшие пару лет», –привел данные замминистра.

При этом для иностранцев, планирующих работать в России, запущено специальное мобильное приложение «Работа в ЕАЭС». С помощью приложения они смогут пользоваться цифровыми сервисами портала Госуслуг и профильных российских ведомств. Удобный сервис призван сократить временные затраты иностранцев на поиск работы и оформление необходимых документов.

«Узбекистан, Таджикистан и Киргизия наиболее активно используют программу переселения соотечественников. С одной стороны – для реализации своего трудового потенциала на территории нашей страны, с другой стороны – для получения статуса постоянного проживания (ВНЖ) и гражданства России для себя и членов своей семьи», – резюмировал Дмитрий Вольвач.

В работе тематической сессии также приняли участие первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, координатор центра по переселению иммигрантов из стран НАТО Светлана Анохина, член совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Илия Димитров, ведущий авторского канала Expat American Джозеф Роуз.

